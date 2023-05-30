У Чорному морі рф тримає чотири ракетоносії із 34 «Калібрами»





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“Станом на 11:30 30.05.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 34 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель”, - ідеться в повідомленні.



У Середземному морі на бойовому чергуванні - до 7 ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет.



Нагадаємо, що

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