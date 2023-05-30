У Чорному морі рф тримає чотири ракетоносії із 34 «Калібрами»

У Чорному морі рф тримає чотири ракетоносії із 34 «Калібрами»
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, серед яких чотири ракетоносії із загальним залпом до 34 крилатих ракет "Калібр".

Про це про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

“Станом на 11:30 30.05.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 34 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель”, - ідеться в повідомленні.

У Середземному морі на бойовому чергуванні - до 7 ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет.

Нагадаємо, що за добу сили оборони відбили 27 ворожих атак.

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Теги: Росія, Україна, війна
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