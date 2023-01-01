«В Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони», – Кличко
Сьогодні, 13:18
У Києві сьогодні, 30 травня, загинула жінка, яка вирішила вийти на балкон під час нічної атаки окупантів, ще 12 людей дістали поранення.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Побував біля 24-поверхового будинку в Голосіївському районі, куди вночі влучили уламки російського дрону. В будинку сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах. Пошуково-рятувальні роботи завершені. КАРС почав розбирати аварійні елементи будинку. Вивозять із двору пошкоджені автівки мешканців", - йдеться в повідомленні.
Кличко зазначив, що вночі з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців. Одна людина загинула, чотири травмовані. Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше приступити до робіт з відновлення будинку.
"Постраждало 12 кватир. На жаль, 1 людина загинула. 12 людей було травмовано, 5 з них перебуває у лікарні зараз, вони госпіталізовані. Ймовірність повітряних атак дуже висока. Тому закликаю киян не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати сигналів тривоги! І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", - наголосив мер Києва.
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Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Побував біля 24-поверхового будинку в Голосіївському районі, куди вночі влучили уламки російського дрону. В будинку сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах. Пошуково-рятувальні роботи завершені. КАРС почав розбирати аварійні елементи будинку. Вивозять із двору пошкоджені автівки мешканців", - йдеться в повідомленні.
Кличко зазначив, що вночі з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців. Одна людина загинула, чотири травмовані. Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше приступити до робіт з відновлення будинку.
"Постраждало 12 кватир. На жаль, 1 людина загинула. 12 людей було травмовано, 5 з них перебуває у лікарні зараз, вони госпіталізовані. Ймовірність повітряних атак дуже висока. Тому закликаю киян не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати сигналів тривоги! І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", - наголосив мер Києва.
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