«В Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони», – Кличко





Про це Віталій Кличко.



"Побував біля 24-поверхового будинку в Голосіївському районі, куди вночі влучили уламки російського дрону. В будинку сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах. Пошуково-рятувальні роботи завершені. КАРС почав розбирати аварійні елементи будинку. Вивозять із двору пошкоджені автівки мешканців", - йдеться в повідомленні.



Кличко зазначив, що вночі з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців. Одна людина загинула, чотири травмовані. Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше приступити до робіт з відновлення будинку.



"Постраждало 12 кватир. На жаль, 1 людина загинула. 12 людей було травмовано, 5 з них перебуває у лікарні зараз, вони госпіталізовані. Ймовірність повітряних атак дуже висока. Тому закликаю киян не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати сигналів тривоги! І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", - наголосив мер Києва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві сьогодні, 30 травня, загинула жінка, яка вирішила вийти на балкон під час нічної атаки окупантів , ще 12 людей дістали поранення.Про це повідомив міський голова Києва"Побував біля 24-поверхового будинку в Голосіївському районі, куди вночі влучили уламки російського дрону. В будинку сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах. Пошуково-рятувальні роботи завершені. КАРС почав розбирати аварійні елементи будинку. Вивозять із двору пошкоджені автівки мешканців", - йдеться в повідомленні.Кличко зазначив, що вночі з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців. Одна людина загинула, чотири травмовані. Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше приступити до робіт з відновлення будинку."Постраждало 12 кватир. На жаль, 1 людина загинула. 12 людей було травмовано, 5 з них перебуває у лікарні зараз, вони госпіталізовані. Ймовірність повітряних атак дуже висока. Тому закликаю киян не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати сигналів тривоги! І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", - наголосив мер Києва.

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