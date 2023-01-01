Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 1–3 червня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 1–3 червня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка традиційно запрошує на вистави, а ми розповідаємо про них першими!

«На заробітки» – слова із терпким присмаком розлуки на тижні, місяці, роки, а іноді – назавжди. Що ховається за яскравою картинкою життя в Європі, за відеодзвінками, посилками, передачами, конвертами, грошовими переказами? Журналістка розпочинає власне дослідження – збирає, наче намистини, історії заробітчанок в Італії. Їх долі різні, часто нещасливі, проте є і такі, що не хочуть повертатися додому. Жінки, яких втрачають кохані, діти, друзі... Берегині роду, яких втрачає Україна. Чи могло бути інакше... І чи ще може? Вистава, яку створювали разом зі справжніми заробітчанками, – їхні інтерв'ю на відео вплетені у канву подій. Драма цілої країни, що і під час війни не втрачає своєї актуальності, ба навіть навпаки. Однак світло можна знайти навіть у найтемніші часи.

Драма-інтерв'ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» – 1 червня о 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 1–3 червня


Уявіть собі: ви – за крок до отримання півтора мільйона доларів спадку від незнайомої американської бабусі! Однак цим кроком виявився особливий і дещо божевільний квест – прочитати щоденник далекої родички-єврейки, розстріляної у 41-му році. І не просто прочитати, а й зіграти і найголовніше – відгадати потаємну волю американки… І ось ви відчиняєте двері чужої квартири, де все дихає спогадами і старовиною. Почуваєтеся, наче герой детективу. Проте історія, у яку затягує той самий щоденник, несподівано виявляється містичною.

Комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» – 2 червня 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 1–3 червня


Віра уже не чекає, що світ подарує їй ліки від самотності, тому купує їх сама, і так зустрічає Кирила...

Запаморочлива, трагікомічна, тонка та еротична мелодраматична вистава «Замовляю любов» на камерній сцені театру відбудеться 3 червня о 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 1–3 червня


Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
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