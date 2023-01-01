Переправили до Польщі 78 ухилянтів: на Волині судитимуть членів організованої групи. ФОТО

Переправили до Польщі 78 ухилянтів: на Волині судитимуть членів організованої групи. ФОТО
Прокурори Ковельської окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення чотирма волинянами у складі організованої групи незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон з корисливих мотивів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, члени групи у період з червня по листопад 2022 року за грошову винагороду у розмірі від трьох до п`яти тисяч доларів США забезпечували внесення відомостей про клієнтів до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення, та надавали автомобілі для перетину кордону.

Таким чином в умовах правового режиму воєнного стану в Україні вони організували переправлення у Республіку Польща 78 військовозобов'язаних чоловіків.

Далі – слово за судом.
Переправили до Польщі 78 ухилянтів: на Волині судитимуть членів організованої групи. ФОТО
Переправили до Польщі 78 ухилянтів: на Волині судитимуть членів організованої групи. ФОТО

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Теги: Волинь, ухилянти, суд
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Організоване збройне формування незаконно і несправедливо обмежило людей у виїзді за кордон та вчепилося до тих, хто давав свободу
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