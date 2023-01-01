На Волині вимагають повернути громаді землі зі ставками вартістю 223 мільйони

На Волині вимагають повернути громаді землі зі ставками вартістю 223 мільйони
Прокурори наполягають на поверненні Берестечківській громаді
землі зі ставками вартістю 223 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовом в інтересах держави в особі Берестечківської міської ради, аби зобов'язати суб'єкт господарювання повернути громаді земельні ділянки водного фонду загальною площею майже 80 га та вартістю 223 мільйони гривень.

Прокурори з'ясували, що підприємець незаконно, після закінчення терміну дії договору оренди земельних ділянок з розташованими на них ставками, продовжує їх використовувати для ведення рибного господарства.

При цьому орендна плата у місцевий бюджет не надходить.

У суді прокурори наполягатимуть на поверненні земельних ділянок зі ставками громаді.




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Теги: Волинь, прокурори, земельні ділянки, ставки
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