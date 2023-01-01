МВС росії оголосило у розшук Залужного
Сьогодні, 17:00
Міністерство внутрішніх справ росії оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Дані про це російське видання «Медіазона» виявило в базі розшуку МВС рф, пише Громадське.
Видання відзначає, що слідчий комітет рф у травні заочно звинуватив Залужного та інших українських воєначальників у нібито «обстрілі мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу».
А в останні тижні російські пропагандистські ресурси стали поширювати дезінформацію про нібито поранення чи навіть смерть головнокомандувача ЗСУ.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 20 травня зазначала, що росіяни запустили фейк про зникнення Залужного, щоб деморалізувати українське військо в пік напруги у Бахмуті.
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан, коментуючи фейк російської пропаганди, 25 травня зняв відео з Залужним і запевнив, що головнокомандувач почувається добре і продовжує планувати звільнення українських земель від окупантів.
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Дані про це російське видання «Медіазона» виявило в базі розшуку МВС рф, пише Громадське.
Видання відзначає, що слідчий комітет рф у травні заочно звинуватив Залужного та інших українських воєначальників у нібито «обстрілі мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу».
А в останні тижні російські пропагандистські ресурси стали поширювати дезінформацію про нібито поранення чи навіть смерть головнокомандувача ЗСУ.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 20 травня зазначала, що росіяни запустили фейк про зникнення Залужного, щоб деморалізувати українське військо в пік напруги у Бахмуті.
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан, коментуючи фейк російської пропаганди, 25 травня зняв відео з Залужним і запевнив, що головнокомандувач почувається добре і продовжує планувати звільнення українських земель від окупантів.
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