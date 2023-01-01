МВС росії оголосило у розшук Залужного

Валерія Залужного.



Дані про це російське видання «Медіазона» виявило в базі розшуку МВС рф, пише



Видання відзначає, що слідчий комітет рф у травні заочно звинуватив Залужного та інших українських воєначальників у нібито «обстрілі мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу».



А в останні тижні російські пропагандистські ресурси стали поширювати дезінформацію про нібито поранення чи навіть смерть головнокомандувача ЗСУ.



Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 20 травня зазначала, що росіяни



Полковник ЗСУ Анатолій Штефан, коментуючи фейк російської пропаганди, 25 травня зняв відео з Залужним і запевнив, що головнокомандувач почувається добре і продовжує планувати звільнення українських земель від окупантів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство внутрішніх справ росії оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил УкраїниДані про це російське видання «Медіазона» виявило в базі розшуку МВС рф, пише Громадське Видання відзначає, що слідчий комітет рф у травні заочно звинуватив Залужного та інших українських воєначальників у нібито «обстрілі мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу».А в останні тижні російські пропагандистські ресурси стали поширювати дезінформацію про нібито поранення чи навіть смерть головнокомандувача ЗСУ.Заступниця міністра оборони України20 травня зазначала, що росіяни запустили фейк про зникнення Залужного , щоб деморалізувати українське військо в пік напруги у Бахмуті.Полковник ЗСУ, коментуючи фейк російської пропаганди, 25 травня зняв відео з Залужним і запевнив, що головнокомандувач почувається добре і продовжує планувати звільнення українських земель від окупантів.

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