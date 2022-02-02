Лікарні Волині отримали більше сотні інвалідних візків

Більше сотні нових інвалідних колясок отримали громади на Волині. Таку гуманітарну допомогу передав Волонтерський штаб «Українська команда».Обладнання розподілили між кількома медичними закладами, а також передали адресно тим, хто їх потребував, йдеться на сторінці штабу у Facebook.Уже протягом місяця волонтери розвозять «транспортні засоби» по лікарнях громад та домівках волинян. Таку допомогу отримали уже Луцька, Ківерцівська, Камінь-Каширська, Ковельська, Ратнівська центральні районні лікарні, а також ФАПи Ковельської громади.Головна медсестра Луцької районної лікарнізазначила, що медичний заклад потребував візків для транспортування пацієнтів, які не можуть пересуватися самостійно, тому допомога дуже доречна.«У наш нелегкий час війни дуже цінно, що нам допомагають, тому що лікарня потребує нового обладнання. Зараз у закладі дуже багато поранених бійців, які проходять тут реабілітацію і не можуть самостійно рухатись, а також інших осіб, які звертаються в лікарню, тому потреба у візках була», - зазначила медикиня.«Від початку війни наш фонд активно допомагає ЗСУ та постраждалому від російського терору цивільному населенню. Опрацьовуючи звернення від лікарень на Волині, ми зрозуміли, що усі вони потребують сучасних інвалідних візків, адже на лікуванні у медичних закладах перебувають як поранені бійці, які самостійно не можуть ходити, так і інші хворі, які потребують допомоги. Тому завдяки співпраці з іноземними партнерами ми змогли отримати та передати ці коляски», - зазначив керівник Благодійного фонду