Завтра у значній частині Луцька буде понижений тиск води





Про це



Пониження тиску води буде фіксуватися у центральній частині міста, у Завокзальному районі, на Вишкові, в спальних районах – 40, 33, 55, в районі вулиці Ківерцівської до моста, в районі вулиці Шевченка та інших.



"Рекомендуємо зробити запаси питної води. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголошують у «Луцькводоканалі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 31 травня, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні Дубнівської насосної станції, буде понижено тиск подачі води у правобережній частині Луцька із 9:00 до 17:00.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Пониження тиску води буде фіксуватися у центральній частині міста, у Завокзальному районі, на Вишкові, в спальних районах – 40, 33, 55, в районі вулиці Ківерцівської до моста, в районі вулиці Шевченка та інших."Рекомендуємо зробити запаси питної води. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголошують у «Луцькводоканалі».

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