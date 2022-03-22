Завтра у значній частині Луцька буде понижений тиск води

Завтра у значній частині Луцька буде понижений тиск води
Завтра, 31 травня, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні Дубнівської насосної станції, буде понижено тиск подачі води у правобережній частині Луцька із 9:00 до 17:00.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Пониження тиску води буде фіксуватися у центральній частині міста, у Завокзальному районі, на Вишкові, в спальних районах – 40, 33, 55, в районі вулиці Ківерцівської до моста, в районі вулиці Шевченка та інших.

"Рекомендуємо зробити запаси питної води. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголошують у «Луцькводоканалі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, вода, тиск
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув Герой з Волині Юрій Данильчук
Сьогодні, 19:09
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 30 травня
Сьогодні, 18:41
Завтра у значній частині Луцька буде понижений тиск води
Сьогодні, 18:17
Не відповідав на дзвінки: у Луцьку до пенсіонера викликали рятувальників. ВІДЕО
Сьогодні, 17:59
Лікарні Волині отримали більше сотні інвалідних візків
Сьогодні, 17:57
Схожі новини
У Луцьку через ремонтні роботи знизять тиск подачі води У Луцьку через ремонтні роботи знизять тиск подачі води
22 березень, 2022, 15:27
У мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька – понижений тиск води У мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька – понижений тиск води
15 жовтень, 2020, 10:02
15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька 15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька
13 жовтень, 2020, 11:46
У Луцьку через ремонт – понижений тиск води У Луцьку через ремонт – понижений тиск води
27 лютий, 2020, 15:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині загинув Герой з Волині Юрій Данильчук
Сьогодні, 19:09
 0
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 30 травня
Сьогодні, 18:41
 0
Завтра у значній частині Луцька буде понижений тиск води
Сьогодні, 18:17
 0
Не відповідав на дзвінки: у Луцьку до пенсіонера викликали рятувальників. ВІДЕО
Сьогодні, 17:59
 0
Лікарні Волині отримали більше сотні інвалідних візків
Сьогодні, 17:57
 0
Медіа
відео
1/8