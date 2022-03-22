Завтра у значній частині Луцька буде понижений тиск води
Сьогодні, 18:17
Завтра, 31 травня, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні Дубнівської насосної станції, буде понижено тиск подачі води у правобережній частині Луцька із 9:00 до 17:00.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Пониження тиску води буде фіксуватися у центральній частині міста, у Завокзальному районі, на Вишкові, в спальних районах – 40, 33, 55, в районі вулиці Ківерцівської до моста, в районі вулиці Шевченка та інших.
"Рекомендуємо зробити запаси питної води. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголошують у «Луцькводоканалі».
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Пониження тиску води буде фіксуватися у центральній частині міста, у Завокзальному районі, на Вишкові, в спальних районах – 40, 33, 55, в районі вулиці Ківерцівської до моста, в районі вулиці Шевченка та інших.
"Рекомендуємо зробити запаси питної води. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголошують у «Луцькводоканалі».
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