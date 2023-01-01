Не відповідав на дзвінки: у Луцьку до пенсіонера викликали рятувальників. ВІДЕО

Не відповідав на дзвінки: у Луцьку до пенсіонера викликали рятувальників. ВІДЕО
30 травня рятувальники та правоохоронці прибули до житлового будинку на вулиці Винниченка у Луцьку, щоб потрапити до квартири пенсіонера, який майже два дні не виходив на зв'язок.

Про це розповів Суспільному начальник рятувального відділення Михайло Щекочихін.

До квартири потрапили через вікно.

Як розповів колишній колега пенсіонера, вчитель Святослав Форманюк, рятувальні служби вирішили викликали у школі, де колись працював 65-річний чоловік.

"Вчора (29 травня – ред.) в нього був День народження, всі його вітали. Вчора мій колега каже: Славік, ти не знаєш де Кучеренко (пенсіонер, якого шукали колеги – ред.), бо він не відповідає. І я до нього став дзвонити, зв'язався із сестрами, вони кажуть: викликати поліцію, іншого виходу немає", – каже колишній колега пенсіонера.
Не відповідав на дзвінки: у Луцьку до пенсіонера викликали рятувальників. ВІДЕО

Рятувальники проникли до квартири, господаря виявили на підлозі. Чоловік живий, але почувався зле.
Не відповідав на дзвінки: у Луцьку до пенсіонера викликали рятувальників. ВІДЕО

"Старенький, боліє. Переложили його на ліжко. Чому він не виходив на зв'язок? Він не міг по стану здоров'я. Не міг піднятися на ліжко, не міг підійти до телефону, покликати на допомогу ніяк", – розповів фельдшер-рятувальник Роман Бойко.

Пенсіонера обстежили медики, які теж прибули на виклик. Як розповів фельдшер Олександр Геражун, від госпіталізації пацієнт відмовився. "Хворий в задовільному стані, показники всі добрі і тиск і кардіограма, і глюкозу поміряли", – додав медик.

Спілкуватися із журналістами пенсіонер теж відмовився пояснюючи це поганим самопочуттям.
Не відповідав на дзвінки: у Луцьку до пенсіонера викликали рятувальників. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, рятувальники, пенсіонер
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