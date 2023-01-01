Двоє синів тепер без батька: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Соколом

Іваном Соколом.



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«Страшна війна без жалю забрала життя захисника – мужнього воїна та нашого земляка, який боронив українську землю, волю та свободу від російського окупанта. В Івана залишилися батько, дружина та двоє синів», – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо,

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Колківській громаді 29 травня попрощалися із загиблим ГероємПро це повідомили на фейсбук-сторінці Колківської громади.«Страшна війна без жалю забрала життя захисника – мужнього воїна та нашого земляка, який боронив українську землю, волю та свободу від російського окупанта. В Івана залишилися батько, дружина та двоє синів», – йдеться в повідомленні.Нагадаємо, на війні з росією загинув військовий з Волині , навідник механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А4007, молодший сержант, житель села Матейки Іван Анатолійович Сокол.

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