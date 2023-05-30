У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 30 травня

Триває чотириста шістдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Російська федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Протягом цієї доби російська федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема, по столиці нашої країни, застосувавши ударні БпЛА “Shahed-136/131”. 29 із 31 дронів були знищені нашими захисниками. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.Загалом, протягом доби, противник завдав 44 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 11 ворожих атак., ознак формування наступальних угруповань не виявлено.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через Держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також, завдав авіаційного удару в районі села Уди.Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області.На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Веселого та ракетного - в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Іванівське, Біла Гора, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. В той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області; Садове, Комишани, Кізомис Херсонської області.Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.