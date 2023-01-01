Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 31 травня
Сьогодні, 20:00
У середу, 31 травня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі - невеликий дощ, вдень - без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 20-25° тепла.
За даними Sinoptik, ясна погода буде триматися у Луцьку впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Без опадів.
Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 9° до +23°.
Народний прогноз погоди: 31 травня вшановується пам'ять мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць. Феодот лікував хворих, допомагав усім, хто потребував допомоги. У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 20-25° тепла.
За даними Sinoptik, ясна погода буде триматися у Луцьку впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Без опадів.
Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 9° до +23°.
Народний прогноз погоди: 31 травня вшановується пам'ять мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць. Феодот лікував хворих, допомагав усім, хто потребував допомоги. У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим.
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