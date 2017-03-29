На Волині молода жінка залишила свою дитину на порозі сиротинця. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
До Волинського дитбудинку молода жінка підкинула малюка. Жінка залишила дитину напризволяще на порозі закладу, а сама – пішла геть.
Нині хлопчиком опікуються працівники будинку малюка. Про інцидент телеканалу «КонкурентTV» розповіла медична директорка закладу Тетяна Віговська.
Зі слів, жінки це сталось наприкінці лютого 2023 року.
«Є підкинуте дитя, яке нам привезли і залишили на порозі. Розказують, ніби зі сходу приїхала ця жінка, але я не думаю що це мати. Ця жінка яка привезла без документів залишила не говорячу дитину», – каже директорка.
Як розповіли у дитбудинку, жінка спершу прийшла до закладу аби поцікавитись, як можна прилаштувати хлопчика у сиротинець. Жодних документів не показала, як і не розповіла чи її це син, чи ні.
Єдине, що відомо працівникам медзакладу, це те що молода жінка з хлопчиком тікали від війни з Костянтинівки, Донецької області. Почувши у закладі, що просто так дитину неможна здати у дитбудинок, і потрібно підготувати багато документів, жінка пішла. А вже за годину на порозі побачили малого хлопчика. Навіть імені малюка ніхто не знав.
Відтак, для з'ясування усіх деталей хлопчика відправили до лікарні. А поки малюк проходив усі необхідні обстеження – йому робили необхідні документи. Згодом, спецкомісія визначила приблизний вік хлопчика та дала йому нове імя.
Встановили, що малюку близько 2 років, його тепер звуть Костиком. У сиротинці він швиденько адаптувався. Навіть завів тут друзів.
«Цей хлопчик чекає зараз тата чи маму, щоб його всиновили, дуже хороша дитина», – каже директорка обласного будинку дитини.
Чому маленького хлопчика залишили на порозі сиротинця, та що йому довелось пережити до того – на Волині не знають. Нині відомо одне – Костик перебуває у дитбудинку, та з нетерпінням чекає на тих батьків, які з радістю візьмуть його у сім'ю, та подарують затишок, любов і турботу.
Нині хлопчиком опікуються працівники будинку малюка. Про інцидент телеканалу «КонкурентTV» розповіла медична директорка закладу Тетяна Віговська.
Зі слів, жінки це сталось наприкінці лютого 2023 року.
«Є підкинуте дитя, яке нам привезли і залишили на порозі. Розказують, ніби зі сходу приїхала ця жінка, але я не думаю що це мати. Ця жінка яка привезла без документів залишила не говорячу дитину», – каже директорка.
Як розповіли у дитбудинку, жінка спершу прийшла до закладу аби поцікавитись, як можна прилаштувати хлопчика у сиротинець. Жодних документів не показала, як і не розповіла чи її це син, чи ні.
Єдине, що відомо працівникам медзакладу, це те що молода жінка з хлопчиком тікали від війни з Костянтинівки, Донецької області. Почувши у закладі, що просто так дитину неможна здати у дитбудинок, і потрібно підготувати багато документів, жінка пішла. А вже за годину на порозі побачили малого хлопчика. Навіть імені малюка ніхто не знав.
Відтак, для з'ясування усіх деталей хлопчика відправили до лікарні. А поки малюк проходив усі необхідні обстеження – йому робили необхідні документи. Згодом, спецкомісія визначила приблизний вік хлопчика та дала йому нове імя.
Встановили, що малюку близько 2 років, його тепер звуть Костиком. У сиротинці він швиденько адаптувався. Навіть завів тут друзів.
«Цей хлопчик чекає зараз тата чи маму, щоб його всиновили, дуже хороша дитина», – каже директорка обласного будинку дитини.
Чому маленького хлопчика залишили на порозі сиротинця, та що йому довелось пережити до того – на Волині не знають. Нині відомо одне – Костик перебуває у дитбудинку, та з нетерпінням чекає на тих батьків, які з радістю візьмуть його у сім'ю, та подарують затишок, любов і турботу.