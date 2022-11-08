Волиняни змайстрували мобільну баню для ЗСУ. ВІДЕО

Волиняни змайстрували мобільну баню для ЗСУ. ВІДЕО
Працівники Шацького національного природного парку зробили для військовослужбовців Збройних сил України мобільну баню.

Про це повідомили на сторінці парку.

Працівники Шацького НПП власними силами зробили вже другу мобільну баню для хлопців із ЗСУ, які несуть свою службу на передовій. Вона дуже зручна і просто край необхідна та корисна в польових умовах.
Волиняни змайстрували мобільну баню для ЗСУ. ВІДЕО

Баня на колесах, вміє функціонувати незалежно від водо- і електрокомунікацій та буде їздити полями східних регіонів і дарувати омріяний душ захисникам.


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Теги: Волинь, НПП, Шацьк, ЗСУ
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Сьогодні, 22:56
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