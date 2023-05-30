Добрі новини від ВолиньPost за 30 травня

Добрі новини від ВолиньPost за 30 травня
Росія продовжує обстрілювати мирні міста і села України, показуючи світові своє справжнє обличчя. Наші захисники і захисниці творять дива, відвойовуючи кожен метр рідної землі та тримаючи небо над Україною. Дякуємо Збройним силам за їх щоденний подвиг і традиційно щовечора розповідаємо про найдобріші події цього дня.

Сьогодні, 30 травня, зібрали для вас такі новини.

Волинянка перемогла на міжнародному чемпіонаті з повітряної гімнастики

Тренерка з Нововолинська Катерина Фецяк зайняла перше місце на міжнародному чемпіонаті з повітряної гімнастики та пілонного спорту «Fusion Air Cup». Також призові місця вибороли її учениці.

Чемпіонат проводиться з метою популяризації хореографічного та циркового мистецтва, створення платформи для обміну досвідом та майстерністю між спортсменами.

Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу

Загальні бойові втрати противника станом на 30.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 207440 (+410) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3802 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7469 (+2) од,

артилерійських систем – 3445 (+10) од,

РСЗВ – 575 (+0) од,

засоби ППО ‒ 332 (+1) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38),

крилаті ракети ‒ 1107 (+51),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6219 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 454 (+1).

У Луцькому районі футболіст освідчився коханій перед матчем

У Луцькому районі напередодні матчу гравець команди «Воротнів» освідчився коханій дівчині.

Про це у понеділок, 30 травня, повідомили на сторінці федерації футболу Луцького району у фейсбуці.

«Напередодні матчу 2-го туру Чемпіонату Луцького району між командами Воротнів - Локомотив, гравець перших освідчився своїй коханій. Вона відповіла - так! Побажаємо усього найкращого майбутній сім’ї!», - йдеться у дописі.

У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який загубився і не орієнтувався у просторі

Патрульні знайшли рідних літнього чоловіка, який загубився в Луцьку.

Вперше за 10 років: у селищі на Волині відновили урочисті шлюбні церемонії. ФОТО

Перша за останніх 10 років шлюбна церемонія відбулася в комунальному закладі «Центр культурних послуг» Ратнівської селищної ради 26 травня 2023 року.


Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.

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Теги: Добрі новини
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