Добрі новини від ВолиньPost за 30 травня

Сьогодні, 30 травня, зібрали для вас такі новини.Тренерка з Нововолинськазайняла перше місце на міжнародному чемпіонаті з повітряної гімнастики та пілонного спорту «Fusion Air Cup». Також призові місця вибороли її учениці.Чемпіонат проводиться з метою популяризації хореографічного та циркового мистецтва, створення платформи для обміну досвідом та майстерністю між спортсменами.особового складу ‒ близько 207440 (+410) осіб ліквідовано,танків ‒ 3802 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 7469 (+2) од,артилерійських систем – 3445 (+10) од,РСЗВ – 575 (+0) од,засоби ППО ‒ 332 (+1) од,літаків – 313 (+0) од,гелікоптерів – 298 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38),крилаті ракети ‒ 1107 (+51),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6219 (+12) од,спеціальна техніка ‒ 454 (+1).У Луцькому районі напередодні матчу гравець команди «Воротнів» освідчився коханій дівчині.Про це у понеділок, 30 травня, повідомили на сторінці федерації футболу Луцького району у фейсбуці.«Напередодні матчу 2-го туру Чемпіонату Луцького району між командами Воротнів - Локомотив, гравець перших освідчився своїй коханій. Вона відповіла - так! Побажаємо усього найкращого майбутній сім’ї!», - йдеться у дописі.Патрульні знайшли рідних літнього чоловіка, який загубився в Луцьку.Перша за останніх 10 років шлюбна церемонія відбулася в комунальному закладі «Центр культурних послуг» Ратнівської селищної ради 26 травня 2023 року.