Вперше за 10 років: у селищі на Волині відновили урочисті шлюбні церемонії. ФОТО





Про це повідомили на сторінці КЗ "Центр культурних послуг" Ратнівської селищної ради.



Із 1992 року обрядову залу тодішнього районного Будинку культури вже використовували для урочистих подій. У цій локації одружилися понад сотні пар. І ось, після майже 10-річної паузи, тут знову можна відродити давню традицію.



Перша пара, для якої провели урочисту церемонію – ратнівчани Віктор та Ірина Лахтюки.



"День 26 травня молодятам запам'ятається назавжди, адже неочікували таких емоцій. Закохані зазначили, що ледве стримували сльози під час церемонії. Очі світилися щастям! І ці очі чітко показали, що любов обов’язково переможе війну", - йдеться на сторінці комунального закладу.



Як скористатись цією послугою:

Необхідно звернутись до організатора шлюбної церемонії у КЗ «Центр культурних послуг» (раніше – РБК) за адресою: Ратне, вул. Центральна, 13. Подати заявку можна особисто у будні з 09:00 до 17:00 год. в кабінеті директора (2 поверх).



Церемонія триває 25-40 хвилин. У подарунок молодята отримають обряд сімейного вогнища, коли батьки від своїх свічок запалюють свічку молодят, що символізує утворення нової сім’ї.



Відповіді на питання щодо послуги можна отримати, зателефонувавши за номером: +380989423601 або надіславши запит на електронну адресу:



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