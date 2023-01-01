На Харківщині загинув Герой з Волині Юрій Данильчук
Сьогодні, 19:09
В результаті танкового обстрілу в районі населеного пункту Іванівка Куп'янського району Харківської області загинув житель села Привітне старший сержант Данильчук Юрій Іванович.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Висловлюємо щире співчуття батькам, членам сім'ї, рідним та близьким. В громаді оголошено триденну жалобу. Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, в середу, 31 травня, орієнтовно в першій половині дня до блокпоста на перехресті при в'їзді в Локачі. Далі пішим ходом колона пройде по вулиці Миру-вулиці Герої Майдану. Опісля кортеж продовжить рух до села Привітне, де проживав Герой. Про час прибуття повідомимо заздалегідь", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Висловлюємо щире співчуття батькам, членам сім'ї, рідним та близьким. В громаді оголошено триденну жалобу. Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, в середу, 31 травня, орієнтовно в першій половині дня до блокпоста на перехресті при в'їзді в Локачі. Далі пішим ходом колона пройде по вулиці Миру-вулиці Герої Майдану. Опісля кортеж продовжить рух до села Привітне, де проживав Герой. Про час прибуття повідомимо заздалегідь", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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