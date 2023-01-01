ППО знищила усі 15 крилатих ракет і 21 «шахед» під час нічної атаки росіян





Про це повідомив Валерій Залужний.



"Близько 23:00 у ніч на 2 червня, противник атакував Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро.



Близько 03:00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону", - йдеться в повідомленні.



Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено!



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти продовжують тероризувати Україну ударними безпілотниками та ракетами.Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ"Близько 23:00 у ніч на 2 червня, противник атакував Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро.Близько 03:00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону", - йдеться в повідомленні.Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено!Нагадаємо, що на Київщині від падіння уламків постраждали 11-річна дитина та 68-річний чоловік

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