На Київщині від падіння уламків постраждали 11-річна дитина та 68-річний чоловік
Сьогодні, 09:17
Цієї ночі, 2 червня, росіяни атакували Київську область одночасно ракетами та дронами.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
"Завдяки професійній роботі наших ППО фактів влучань не зафіксовано. Всі ворожі цілі знищені. На жаль, є постраждалі. Внаслідок падіння уламків поранено дві людини, у тому числі дитину. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає. Крім того, через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У 2 – виникли пожежі, вони ліквідовані", - йдеться в повідомленні.
Як уточнили в Офісі Генерального прокурора, 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, чоловіка 68 років госпіталізовано до лікарні.
Також уламками пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень.
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Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
"Завдяки професійній роботі наших ППО фактів влучань не зафіксовано. Всі ворожі цілі знищені. На жаль, є постраждалі. Внаслідок падіння уламків поранено дві людини, у тому числі дитину. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає. Крім того, через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У 2 – виникли пожежі, вони ліквідовані", - йдеться в повідомленні.
Як уточнили в Офісі Генерального прокурора, 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, чоловіка 68 років госпіталізовано до лікарні.
Також уламками пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень.
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