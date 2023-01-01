На Київщині від падіння уламків постраждали 11-річна дитина та 68-річний чоловік

На Київщині від падіння уламків постраждали 11-річна дитина та 68-річний чоловік
Цієї ночі, 2 червня, росіяни атакували Київську область одночасно ракетами та дронами.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Завдяки професійній роботі наших ППО фактів влучань не зафіксовано. Всі ворожі цілі знищені. На жаль, є постраждалі. Внаслідок падіння уламків поранено дві людини, у тому числі дитину. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає. Крім того, через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У 2 – виникли пожежі, вони ліквідовані", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Офісі Генерального прокурора, 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, чоловіка 68 років госпіталізовано до лікарні.

Також уламками пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень.
На Київщині від падіння уламків постраждали 11-річна дитина та 68-річний чоловік
На Київщині від падіння уламків постраждали 11-річна дитина та 68-річний чоловік

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 2 червня
Сьогодні, 09:24
На Київщині від падіння уламків постраждали 11-річна дитина та 68-річний чоловік
Сьогодні, 09:17
Ситуація на фронті за добу: захисники відбили 25 російських атак, – Генштаб
Сьогодні, 09:05
Рф вночі вдарила по Києву 15 крилатими ракетами та 18 «шахедами»
Сьогодні, 08:58
Схожі новини
ППО знищила усі 15 крилатих ракет і 21 «шахед» під час нічної атаки росіян ППО знищила усі 15 крилатих ракет і 21 «шахед» під час нічної атаки росіян
Сьогодні, 10:00
Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів
Сьогодні, 09:30
Ситуація на фронті за добу: захисники відбили 25 російських атак, – Генштаб Ситуація на фронті за добу: захисники відбили 25 російських атак, – Генштаб
Сьогодні, 09:05
Рф вночі вдарила по Києву 15 крилатими ракетами та 18 «шахедами» Рф вночі вдарила по Києву 15 крилатими ракетами та 18 «шахедами»
Сьогодні, 08:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ППО знищила усі 15 крилатих ракет і 21 «шахед» під час нічної атаки росіян
Сьогодні, 10:00
 0
У Луцьку спортивний майданчик назвали на честь рятувальника, підполковника Віктора Левчука
Сьогодні, 09:50
 0
Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів
Сьогодні, 09:30
 0
Курс валют у Луцьку 2 червня
Сьогодні, 09:24
 0
На Київщині від падіння уламків постраждали 11-річна дитина та 68-річний чоловік
Сьогодні, 09:17
 0
Медіа
відео
1/8