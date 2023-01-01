На Київщині від падіння уламків постраждали 11-річна дитина та 68-річний чоловік





Про це Руслан Кравченко.



"Завдяки професійній роботі наших ППО фактів влучань не зафіксовано. Всі ворожі цілі знищені. На жаль, є постраждалі. Внаслідок падіння уламків поранено дві людини, у тому числі дитину. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає. Крім того, через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У 2 – виникли пожежі, вони ліквідовані", - йдеться в повідомленні.



Як уточнили в Офісі Генерального прокурора, 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, чоловіка 68 років госпіталізовано до лікарні.



Також уламками пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 2 червня, росіяни атакували Київську область одночасно ракетами та дронами.Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації"Завдяки професійній роботі наших ППО фактів влучань не зафіксовано. Всі ворожі цілі знищені. На жаль, є постраждалі. Внаслідок падіння уламків поранено дві людини, у тому числі дитину. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає. Крім того, через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У 2 – виникли пожежі, вони ліквідовані", - йдеться в повідомленні.Як уточнили в Офісі Генерального прокурора, 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, чоловіка 68 років госпіталізовано до лікарні.Також уламками пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень.

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