Рф вночі вдарила по Києву 15 крилатими ракетами та 18 «шахедами»
Сьогодні, 08:58
Вночі, 2 червня, над Києвом ППО знищила понад 30 повітряних цілей різного типу.
Про це повідомила пресслужба КМВА.
“Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю. За останні 6 днів рашисти завдали вже шостого повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю”, – зазначив голова КМВА Сергій Попко.
Згодом він повідомив, що уже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба попрямувала на місце. Також в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють.
За словами Попка, цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС були здійснені з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Водночас із різних напрямків Київ атакували дрони, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси “Shahed”.
У Генштабі уточнили, що вночі, 2 червня, росіяни здійснили атаку Києва 15 крилатими ракетами і 18 "шахедами".
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Про це повідомила пресслужба КМВА.
“Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю. За останні 6 днів рашисти завдали вже шостого повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю”, – зазначив голова КМВА Сергій Попко.
Згодом він повідомив, що уже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба попрямувала на місце. Також в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють.
За словами Попка, цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС були здійснені з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Водночас із різних напрямків Київ атакували дрони, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси “Shahed”.
У Генштабі уточнили, що вночі, 2 червня, росіяни здійснили атаку Києва 15 крилатими ракетами і 18 "шахедами".
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