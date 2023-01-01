Рф вночі вдарила по Києву 15 крилатими ракетами та 18 «шахедами»

Рф вночі вдарила по Києву 15 крилатими ракетами та 18 «шахедами»
Вночі, 2 червня, над Києвом ППО знищила понад 30 повітряних цілей різного типу.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю. За останні 6 днів рашисти завдали вже шостого повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю”, – зазначив голова КМВА Сергій Попко.

Згодом він повідомив, що уже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба попрямувала на місце. Також в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють.

За словами Попка, цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС були здійснені з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Водночас із різних напрямків Київ атакували дрони, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси “Shahed”.

У Генштабі уточнили, що вночі, 2 червня, росіяни здійснили атаку Києва 15 крилатими ракетами і 18 "шахедами".

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Теги: Росія, Україна, війна
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