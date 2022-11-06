Священник з Волині вишиває ікони, рушники та сорочки для рідних. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Священник з Ковеля, настоятель місцевого Благовіщенського собору береже історію минулого та нашу українську ідентичність.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Отець Василь (Мичко) разом із прихожаними відбудували святиню, прикрасили церкву унікальною вишивкою, яку створили самі, та з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають війську.
Захопленням душпастиря є вишивка, якою він займається з молодих років. Відтак, приніс отець вишивку і в інтер'єр храму.
"Купляти на ринку сорочку, якщо ти можеш зробити сам - немає сенсу і логіки. Так само і дітям, сподобалося щось - за деякий час вишив", - каже священник.
Багато своїх робіт отець Василь подарував, але частина ікон лишилася в храмі.
У воєнний час отець Василь та прихожани активно допомагають військовим, збирають гроші, плетуть сітки, збирають продукти.
Настоятель храму переконаний - потрібно допомогати ЗСУ. Це єдиний вихід.
Варто зазначити, що Благовіщенський собор у Ковелі місцеві називають - українська церква. Перша згадка про храм датується 1505 роком. За словами отця Василя, незважаючи на окупацію німців, поляків, совєтів прихожани не зрікалися своєї ідентичності.
На архівних світлинах прихожани одягнені у вишитий український одяг, попри те, що його забороняли.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Отець Василь (Мичко) разом із прихожаними відбудували святиню, прикрасили церкву унікальною вишивкою, яку створили самі, та з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають війську.
Захопленням душпастиря є вишивка, якою він займається з молодих років. Відтак, приніс отець вишивку і в інтер'єр храму.
"Купляти на ринку сорочку, якщо ти можеш зробити сам - немає сенсу і логіки. Так само і дітям, сподобалося щось - за деякий час вишив", - каже священник.
Багато своїх робіт отець Василь подарував, але частина ікон лишилася в храмі.
У воєнний час отець Василь та прихожани активно допомагають військовим, збирають гроші, плетуть сітки, збирають продукти.
Настоятель храму переконаний - потрібно допомогати ЗСУ. Це єдиний вихід.
Варто зазначити, що Благовіщенський собор у Ковелі місцеві називають - українська церква. Перша згадка про храм датується 1505 роком. За словами отця Василя, незважаючи на окупацію німців, поляків, совєтів прихожани не зрікалися своєї ідентичності.
На архівних світлинах прихожани одягнені у вишитий український одяг, попри те, що його забороняли.
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