Курс валют у Луцьку 2 червня

Курс валют у Луцьку 2 червня
2 червня готівковий курс долара становить 37.15, продають його за 37.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.15, а продають за – 40.45.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8.90.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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