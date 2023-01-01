Залужний відзначив юних волонтерів з Волині

Залужний відзначив юних волонтерів з Волині
Начальник Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник Олександр Кондисюк вручив грамоти Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного за допомогу ЗСУ учням Нововолинської громади.

Про це повідомляє "Вісник і Ко".

Учні Нововолинського ліцею №3 Нововолинської міської ради брати Максим та Дмитро Тивонюки зібрані кошти та власні заощадження передали волонтерам для придбання автомобіля для військового підрозділу, в якому проходив військову службу батько хлопців. Замість нього тепер воюватиме авто.

Солдат Роман Тивонюк мобілізувався до війська у перші дні повномасштабного вторгнення до бригаді територіальної оборони. 22 квітня цього року чоловік загинув внаслідок смертельного поранення у голову.

Мусянович Максим, учень 5 класу Нововолинського ліцею №2 малює для ЗСУ. Інколи воїнам важко, але малюнки нагадують, заради кого вони ризикують життям, і зігрівають душу наших захисників на позиціях.

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Теги: Нововолинськ, грамота, Залужний
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