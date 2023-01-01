У волинській теробороні воює стрілець з позивним «Мазда»

Стрілець Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони Василь має позивний «Мазда». І аж ніяк не за любов до однієї із марок японського автопрому.Аби збагнути секрет походження псевдо волинського тероборонівця – уважно придивіться до розкішних брів чоловіка, - повідомляють на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.Василь працював будівельником і до широкомасштабного вторгнення рф не мав досвіду військової служби. Проте вже 25 лютого 2022 року він був у лавах Волинської бригади тероборони.Вже упродовж двох місяців «Мазда» разом із побратимами успішно виконує бойові завдання на сході України. Вдома ж на Василя з нетерпінням чекає з Перемогою кохана дружина Ірина. Жінка спочатку була не в захваті від рішення чоловіка йти на війну, але швидко збагнула: відмовити не вдасться – надто міцною та непохитною є громадянська позиція її другої половинки...Василю, то Перемога точно буде за нами? – якомога несподіваніше запитуємо ми.– Та ж ясен-красен! По-любому! – з усмішкою на вустах впевнено відповідає «Мазда».