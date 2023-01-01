Пентагон купить для України термінали Starlink

Ілона Маска SpaceX отримала контракт від Департаменту оборони США на термінали супутникового інтернет-зв'язку Starlink для України.



Зазначається, що термінали буде придбано на кошти, виділені Конгресом США. Зокрема, на закупівлю терміналів кошти буде виділено з Ініціативи зі сприяння безпеці України. Про це повідомляє



"Супутниковий зв'язок становить життєво важливий елемент у загальній системі зв'язку України, тому міністерство укладає контракт із Starlink на послуги такого типу", - йдеться у заяві Пентагону.



Нагадаємо, у жовтні минулого року компанія SpaceX заявила, що більше не може оплачувати послуги зв'язку Starlink для України й просить Пентагон взяти ці витрати на себе.



В компанії зазначили, що таке фінансування має коштувати близько 400 млн доларів протягом 12 місяців. Однак пізніше Маск змінив рішення і сказав, що сам продовжить оплачувати послуги зв'язку для України.



З початку війни Україна вже отримала 42 000 терміналів Starlink, які забезпечують зв’язком енергетиків, медиків та військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! КомпаніяSpaceX отримала контракт від Департаменту оборони США на термінали супутникового інтернет-зв'язку Starlink для України.Зазначається, що термінали буде придбано на кошти, виділені Конгресом США. Зокрема, на закупівлю терміналів кошти буде виділено з Ініціативи зі сприяння безпеці України. Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на Bloomberg та Пентагон."Супутниковий зв'язок становить життєво важливий елемент у загальній системі зв'язку України, тому міністерство укладає контракт із Starlink на послуги такого типу", - йдеться у заяві Пентагону.Нагадаємо, у жовтні минулого року компанія SpaceX заявила, що більше не може оплачувати послуги зв'язку Starlink для України й просить Пентагон взяти ці витрати на себе.В компанії зазначили, що таке фінансування має коштувати близько 400 млн доларів протягом 12 місяців. Однак пізніше Маск змінив рішення і сказав, що сам продовжить оплачувати послуги зв'язку для України.З початку війни Україна вже отримала 42 000 терміналів Starlink, які забезпечують зв’язком енергетиків, медиків та військових.

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