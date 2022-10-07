Навчальний корпус луцького університету перебудовують під житло для переселенців: коли завершать роботи





Про це розповіла Ірина Вахович.



Раніше у цьому приміщенні був дитячий садок, згодом – навчальний корпус факультету бізнесу ЛНТУ. Проєкт реконструкції під житло погодило Міносвіти, яке є власником приміщення, – каже Ірина Вахович. Його площа – три з половиною тисячі квадратних метрів.



Проєкт із реконструкції приміщення у гуртожиток на Софії Ковалевської реалізовується за грантовою програмою НЕФКО, гроші дає Євросоюз. Загальна вартість робіт – 1,6 мільйона євро, – каже начальник управління капітального будівництва Луцької міськради Леонід Карабан. За ці гроші передбачене утеплення гуртожитку, заміна даху, вмеблювання кімнат та благоустрій території



У гуртожитку для переселенців має бути 54 кімнати для студентів. Кухні та санвузли будуть окремо. Додатково буде сім кімнат поліпшеного планування, що матимуть санвузли, а також вісім смарт-квартир, — розповів перший заступник генерального директора будівельної організації, що виконує роботи з реконструкції гуртожитку Ігор Войтюк.



Роботи розпочали в грудні 2022 року. На об'єкті, зі слів Ігоря Войтюка, працює сотня робітників: облицювальники вкладають плитку, малярі готують стіни під фарбування.



Професор із Харкова Микола Рябчиков переїхав на Волинь, викладає тут у технічному університеті і має намір залишатися. Каже, що знімати житло дорого, тому сподівається оселитися з дружиною в одній із кімнат модернізованого гуртожитку.



Зі слів Ірини Вахович, в університеті є два гуртожитки: на вулицях Даньшина і на Відродження. Кімнати у них переповненні, – говорить першокурсниця Анастасія, яка переїхала на Волинь з Бахмута. Дівчина навчається на психолога та живе гуртожитку.



"В принципі, нормально, єдине – що кімната має бути на двох, а нас тут живе троє, бо перенаселений трошечки гуртожиток", – каже студентка.



У новому гуртожитку на Софії Ковалевської можна буде розмістити 180 людей, – каже Ірина Вахович. Додає: наразі в університеті навчається 60 переселенців.



"На Відродження гуртожиток зайнятий для Донецького університету і не використати можливості, пропозиції з реконструкції та оновлення корпусу на Софії Ковалевської ми не могли", – говорить ректорка.



Наразі роботи з реконструкції гуртожитку на Софії Ковалевської завершені на 70%, – каже перший заступник генерального директора будівельної організації, що виконує ремонтні роботи Ігор Войтюк. Каже: завершити усе мають до кінця літа.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навчальний корпус Луцького національного технічного університету на вулиці Софії Ковалевської перебудовують на гуртожиток для внутрішньо переміщених людей.Про це розповіла Суспільному ректоркаРаніше у цьому приміщенні був дитячий садок, згодом – навчальний корпус факультету бізнесу ЛНТУ. Проєкт реконструкції під житло погодило Міносвіти, яке є власником приміщення, – каже Ірина Вахович. Його площа – три з половиною тисячі квадратних метрів.Проєкт із реконструкції приміщення у гуртожиток на Софії Ковалевської реалізовується за грантовою програмою НЕФКО, гроші дає Євросоюз. Загальна вартість робіт – 1,6 мільйона євро, – каже начальник управління капітального будівництва Луцької міськради. За ці гроші передбачене утеплення гуртожитку, заміна даху, вмеблювання кімнат та благоустрій територіїУ гуртожитку для переселенців має бути 54 кімнати для студентів. Кухні та санвузли будуть окремо. Додатково буде сім кімнат поліпшеного планування, що матимуть санвузли, а також вісім смарт-квартир, — розповів перший заступник генерального директора будівельної організації, що виконує роботи з реконструкції гуртожиткуРоботи розпочали в грудні 2022 року. На об'єкті, зі слів Ігоря Войтюка, працює сотня робітників: облицювальники вкладають плитку, малярі готують стіни під фарбування.Професор із Харковапереїхав на Волинь, викладає тут у технічному університеті і має намір залишатися. Каже, що знімати житло дорого, тому сподівається оселитися з дружиною в одній із кімнат модернізованого гуртожитку.Зі слів Ірини Вахович, в університеті є два гуртожитки: на вулицях Даньшина і на Відродження. Кімнати у них переповненні, – говорить першокурсниця, яка переїхала на Волинь з Бахмута. Дівчина навчається на психолога та живе гуртожитку."В принципі, нормально, єдине – що кімната має бути на двох, а нас тут живе троє, бо перенаселений трошечки гуртожиток", – каже студентка.У новому гуртожитку на Софії Ковалевської можна буде розмістити 180 людей, – каже Ірина Вахович. Додає: наразі в університеті навчається 60 переселенців."На Відродження гуртожиток зайнятий для Донецького університету і не використати можливості, пропозиції з реконструкції та оновлення корпусу на Софії Ковалевської ми не могли", – говорить ректорка.Наразі роботи з реконструкції гуртожитку на Софії Ковалевської завершені на 70%, – каже перший заступник генерального директора будівельної організації, що виконує ремонтні роботи Ігор Войтюк. Каже: завершити усе мають до кінця літа.

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