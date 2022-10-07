Навчальний корпус луцького університету перебудовують під житло для переселенців: коли завершать роботи
Сьогодні, 01:11
Навчальний корпус Луцького національного технічного університету на вулиці Софії Ковалевської перебудовують на гуртожиток для внутрішньо переміщених людей.
Про це розповіла Суспільному ректорка Ірина Вахович.
Раніше у цьому приміщенні був дитячий садок, згодом – навчальний корпус факультету бізнесу ЛНТУ. Проєкт реконструкції під житло погодило Міносвіти, яке є власником приміщення, – каже Ірина Вахович. Його площа – три з половиною тисячі квадратних метрів.
Проєкт із реконструкції приміщення у гуртожиток на Софії Ковалевської реалізовується за грантовою програмою НЕФКО, гроші дає Євросоюз. Загальна вартість робіт – 1,6 мільйона євро, – каже начальник управління капітального будівництва Луцької міськради Леонід Карабан. За ці гроші передбачене утеплення гуртожитку, заміна даху, вмеблювання кімнат та благоустрій території
У гуртожитку для переселенців має бути 54 кімнати для студентів. Кухні та санвузли будуть окремо. Додатково буде сім кімнат поліпшеного планування, що матимуть санвузли, а також вісім смарт-квартир, — розповів перший заступник генерального директора будівельної організації, що виконує роботи з реконструкції гуртожитку Ігор Войтюк.
Роботи розпочали в грудні 2022 року. На об'єкті, зі слів Ігоря Войтюка, працює сотня робітників: облицювальники вкладають плитку, малярі готують стіни під фарбування.
Професор із Харкова Микола Рябчиков переїхав на Волинь, викладає тут у технічному університеті і має намір залишатися. Каже, що знімати житло дорого, тому сподівається оселитися з дружиною в одній із кімнат модернізованого гуртожитку.
Зі слів Ірини Вахович, в університеті є два гуртожитки: на вулицях Даньшина і на Відродження. Кімнати у них переповненні, – говорить першокурсниця Анастасія, яка переїхала на Волинь з Бахмута. Дівчина навчається на психолога та живе гуртожитку.
"В принципі, нормально, єдине – що кімната має бути на двох, а нас тут живе троє, бо перенаселений трошечки гуртожиток", – каже студентка.
У новому гуртожитку на Софії Ковалевської можна буде розмістити 180 людей, – каже Ірина Вахович. Додає: наразі в університеті навчається 60 переселенців.
"На Відродження гуртожиток зайнятий для Донецького університету і не використати можливості, пропозиції з реконструкції та оновлення корпусу на Софії Ковалевської ми не могли", – говорить ректорка.
Наразі роботи з реконструкції гуртожитку на Софії Ковалевської завершені на 70%, – каже перший заступник генерального директора будівельної організації, що виконує ремонтні роботи Ігор Войтюк. Каже: завершити усе мають до кінця літа.
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Про це розповіла Суспільному ректорка Ірина Вахович.
Раніше у цьому приміщенні був дитячий садок, згодом – навчальний корпус факультету бізнесу ЛНТУ. Проєкт реконструкції під житло погодило Міносвіти, яке є власником приміщення, – каже Ірина Вахович. Його площа – три з половиною тисячі квадратних метрів.
Проєкт із реконструкції приміщення у гуртожиток на Софії Ковалевської реалізовується за грантовою програмою НЕФКО, гроші дає Євросоюз. Загальна вартість робіт – 1,6 мільйона євро, – каже начальник управління капітального будівництва Луцької міськради Леонід Карабан. За ці гроші передбачене утеплення гуртожитку, заміна даху, вмеблювання кімнат та благоустрій території
У гуртожитку для переселенців має бути 54 кімнати для студентів. Кухні та санвузли будуть окремо. Додатково буде сім кімнат поліпшеного планування, що матимуть санвузли, а також вісім смарт-квартир, — розповів перший заступник генерального директора будівельної організації, що виконує роботи з реконструкції гуртожитку Ігор Войтюк.
Роботи розпочали в грудні 2022 року. На об'єкті, зі слів Ігоря Войтюка, працює сотня робітників: облицювальники вкладають плитку, малярі готують стіни під фарбування.
Професор із Харкова Микола Рябчиков переїхав на Волинь, викладає тут у технічному університеті і має намір залишатися. Каже, що знімати житло дорого, тому сподівається оселитися з дружиною в одній із кімнат модернізованого гуртожитку.
Зі слів Ірини Вахович, в університеті є два гуртожитки: на вулицях Даньшина і на Відродження. Кімнати у них переповненні, – говорить першокурсниця Анастасія, яка переїхала на Волинь з Бахмута. Дівчина навчається на психолога та живе гуртожитку.
"В принципі, нормально, єдине – що кімната має бути на двох, а нас тут живе троє, бо перенаселений трошечки гуртожиток", – каже студентка.
У новому гуртожитку на Софії Ковалевської можна буде розмістити 180 людей, – каже Ірина Вахович. Додає: наразі в університеті навчається 60 переселенців.
"На Відродження гуртожиток зайнятий для Донецького університету і не використати можливості, пропозиції з реконструкції та оновлення корпусу на Софії Ковалевської ми не могли", – говорить ректорка.
Наразі роботи з реконструкції гуртожитку на Софії Ковалевської завершені на 70%, – каже перший заступник генерального директора будівельної організації, що виконує ремонтні роботи Ігор Войтюк. Каже: завершити усе мають до кінця літа.
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