Загибель біля зачиненого укриття: у Києві трьом посадовцям та охоронцю медзакладу оголосили підозри





Про це повідомили Київська міська прокуратура та Нацполіція, пише



Так, підозри оголосили першій заступниці Деснянської районної державної адміністрації, директору лікарні, заступнику директора з технічних питань та охоронцю медзакладу.



Посадовцям інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає ув'язнення від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років зі штрафом або без нього.



Охоронцю оголосили підозру через залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України). Йому загрожує ув'язнення від 3 до 8 років.



Нині правоохоронці розв’язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Учора їх затримали.



Поліціянти опитали очевидців, потерпілих та персонал медзакладу. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін.



«Далі правоохоронці зайшли до бомбосховища й переконалися, що вхідні двері справді були зачинені», — кажуть у Нацполіції.



Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.



Загибель біля укриття



Під час повітряної тривоги вночі люди в Деснянському районі Києва пішли до укриття, розташованого в місцевій поліклініці. На відео, яке опублікувало «Суспільне», очевидці кажуть, що укриття виявилося зачиненим, люди мусили стояти біля входу.



Зрештою там загинули троє людей, серед яких була дружина Ярослава, що розповів про ситуацію. За його словами, біля укриття були вони з дружиною та дитиною. Чоловік побіг на інший бік, щоб попросити відповідальних відчинити його. У цей момент сталося падіння уламків. Жінка загинула, з дитиною все добре.



Згодом стало відомо, що Служба безпеки України, прокуратура та Нацполіція проводять розслідування у справі про загибель людей біля зачиненого укриття.



Прокуратура відкрила дві справи: за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), та за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).



Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук запевнив, що укриття в Києві тепер мають бути відчинені постійно.



Атака на Київ



Окупанти в ніч проти 1 червня здійснили чергову атаку на Київ. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та прилеглий багатоповерховий будинок. Унаслідок цього загинули троє людей: за даними поліції, це 33-річна жінка та 34-річна матір з 9-річною донькою.



У Дніпровському районі уламки ракети впали на 5-поверхову неробочу офісну будівлю, у внутрішньому дворі сталося загоряння припаркованого автомобіля. Там було щонайменше двоє постраждалих. Загалом у Києві травмовано близько 16 людей: 9 людей госпіталізували (одна з них — у тяжкому стані), 7 — отримали амбулаторну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві правоохоронці оголосили підозри трьом посадовцям та охоронцю медзакладу, яких раніше затримали в межах розслідування трагічних наслідків через недопуск людей до укриття. У поліції переконалися, що двері до бомбосховища були зачинені.Про це повідомили Київська міська прокуратура та Нацполіція, пише Громадське Так, підозри оголосили першій заступниці Деснянської районної державної адміністрації, директору лікарні, заступнику директора з технічних питань та охоронцю медзакладу.Посадовцям інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає ув'язнення від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років зі штрафом або без нього.Охоронцю оголосили підозру через залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України). Йому загрожує ув'язнення від 3 до 8 років.Нині правоохоронці розв’язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Учора їх затримали.Поліціянти опитали очевидців, потерпілих та персонал медзакладу. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін.«Далі правоохоронці зайшли до бомбосховища й переконалися, що вхідні двері справді були зачинені», — кажуть у Нацполіції.Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.Під час повітряної тривоги вночі люди в Деснянському районі Києва пішли до укриття, розташованого в місцевій поліклініці. На відео, яке опублікувало «Суспільне», очевидці кажуть, що укриття виявилося зачиненим, люди мусили стояти біля входу.Зрештою там загинули троє людей, серед яких була дружина Ярослава, що розповів про ситуацію. За його словами, біля укриття були вони з дружиною та дитиною. Чоловік побіг на інший бік, щоб попросити відповідальних відчинити його. У цей момент сталося падіння уламків. Жінка загинула, з дитиною все добре.Згодом стало відомо, що Служба безпеки України, прокуратура та Нацполіція проводять розслідування у справі про загибель людей біля зачиненого укриття.Прокуратура відкрила дві справи: за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), та за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук запевнив, що укриття в Києві тепер мають бути відчинені постійно.Окупанти в ніч проти 1 червня здійснили чергову атаку на Київ. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та прилеглий багатоповерховий будинок. Унаслідок цього загинули троє людей: за даними поліції, це 33-річна жінка та 34-річна матір з 9-річною донькою.У Дніпровському районі уламки ракети впали на 5-поверхову неробочу офісну будівлю, у внутрішньому дворі сталося загоряння припаркованого автомобіля. Там було щонайменше двоє постраждалих. Загалом у Києві травмовано близько 16 людей: 9 людей госпіталізували (одна з них — у тяжкому стані), 7 — отримали амбулаторну допомогу.

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