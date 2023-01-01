У Луцькій громаді люди з інвалідністю можуть скористатися спецавто





Про це Ліна Галан.



З її слів, цю автівку для Луцька придбав уряд Данії, у рамках спільного проєкту з фондом народонаселення ООН. Автівкою користуватимуться мобільні бригади соціально-психологічної підтримки.



Запит на таке авто дуже великий, бо на території Луцької громади проживає понад 21 тисяча дорослих та дітей з інвалідністю, – каже Ліна Галан.



Додає: спеціалісти матимуть можливість виїжджати в оселі до людей з інвалідністю., також матимуть можливість перевозити їх, якщо їм потрібно будуть якісь медичні послуги, правові чи муніципальні послуги.



Новий мікроавтобус повністю адаптований для людей з інвалідністю, є пандус-підйомник для візочків, – розповіла головна спеціалістка управління соціальних служб Любов Чорнюк. Каже, що сім’ї, де є дітки з інвалідністю, часто не можуть відвідувати міські заходи через проблеми з доїздом.



Авто під’їжджає до приватного будинку у селі Милушин, де мешкає багатодітна мама Юлія Стрільчук. Її 11-річна донечка не ходить, має декілька неврологічних діагнозів, синдром Дауна і парапарез, – каже жінка. У новій сукні дівчинка їде на дитяче свято, що організовує міська рада.



Під час першого свого рейсу авто привезло пасажирів з інвалідністю на площу біля РАЦСу, на свято, присвячене до Дня захисту дітей. Надалі, щоб замовити автомобіль, потрібно попередньо звертатися до управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, – каже Ліна Галан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді у перший рейс виїхало авто, обладнане для людей з інвалідністю.Про це Суспільному розповіла очільниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіЗ її слів, цю автівку для Луцька придбав уряд Данії, у рамках спільного проєкту з фондом народонаселення ООН. Автівкою користуватимуться мобільні бригади соціально-психологічної підтримки.Запит на таке авто дуже великий, бо на території Луцької громади проживає понад 21 тисяча дорослих та дітей з інвалідністю, – каже Ліна Галан.Додає: спеціалісти матимуть можливість виїжджати в оселі до людей з інвалідністю., також матимуть можливість перевозити їх, якщо їм потрібно будуть якісь медичні послуги, правові чи муніципальні послуги.Новий мікроавтобус повністю адаптований для людей з інвалідністю, є пандус-підйомник для візочків, – розповіла головна спеціалістка управління соціальних служб Любов Чорнюк. Каже, що сім’ї, де є дітки з інвалідністю, часто не можуть відвідувати міські заходи через проблеми з доїздом.Авто під’їжджає до приватного будинку у селі Милушин, де мешкає багатодітна мама Юлія Стрільчук. Її 11-річна донечка не ходить, має декілька неврологічних діагнозів, синдром Дауна і парапарез, – каже жінка. У новій сукні дівчинка їде на дитяче свято, що організовує міська рада.Під час першого свого рейсу авто привезло пасажирів з інвалідністю на площу біля РАЦСу, на свято, присвячене до Дня захисту дітей. Надалі, щоб замовити автомобіль, потрібно попередньо звертатися до управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, – каже Ліна Галан.

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