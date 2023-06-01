ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом, − The Washington Post





Про це пише



"Як і Росія, Україна встановила тисячі мін уздовж своєї лінії фронту. І щоб просунутися на окуповану територію, її військам тепер потрібно пройти через ці лінії, не сповістивши про це росіян, які помітять, якщо заїде важка техніка або пролунають вибухи. Це означає, що сапери повинні виходити в поля і непомітно знімати міни. Вони роблять це вручну. Вночі", - йдеться в повідомленні.



Командир інженерного підрозділу 1-ї танкової бригади з позивним "Клімат" розповів, що роботи з розмінування тривають вже кілька тижнів, але він відмовився назвати точні місця і методи, які використовуються для деактивації мін.



За його словами, після того, як ділянка розмінована, встановлюють знаки − іноді з підсвічуванням, щоб вказати шлях у бік російських позицій.



Також українські сапери для розмінування використовують спеціально модифіковані машини на базі відомого німецького бойового танка Leopard 2 і машини радянської розробки − УР-77 "Метеорит".



WP зазначає, що західні країни також надіслали кілька сучасних інженерних танків. Зокрема, надані Фінляндією танки для розмінування Leopard 2R, які можуть переорювати мінні поля.



За словами полковника Управління інженерних військ ЗСУ Сергія Матвійчука, найкращим варіантом для розмінування могла б бути штурмова машина M1150 на основі M1 Abrams, але Україна такої техніки не отримала. Він зазначив, що загалом українській армії бракує інженерних танків та інших подібних інструментів.



За словами українських військових, Росія встановлює міни за схемою: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін разом з мінами-пастками, а потім ще одна лінія протитанкових мін.



Захисники зазначають, що протитанкові міни можна виявити за допомогою безпілотників, але протипіхотні міни знайти важче.



Матвійчук також розповів, що Росія створила "масивну систему інженерних загороджень", які становлять "серйозну перешкоду для мобільності військ".



WP зазначає, що українцям доведеться пробити ці укріплення, щоб відвоювати територію і витіснити росіян. А це своєю чергою вимагає спеціальної підготовки та обладнання, а також ретельної розвідки, щоб знайти слабкі місця окупантів.



Крім того, наголошується, що наступ буде важчим, ніж звільнення українських територій минулої осені, бо росіяни вчаться на своїх помилках і теж краще готуються.



WP підкреслює, що ймовірно все це і є причинами, чому довгоочікуваний контрнаступ досі не розпочався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські сапери почали розміновувати території перед можливим контрнаступом − ці роботи тривають уже кілька тижнів.Про це пише Українська правда з посиланням на The Washington Post."Як і Росія, Україна встановила тисячі мін уздовж своєї лінії фронту. І щоб просунутися на окуповану територію, її військам тепер потрібно пройти через ці лінії, не сповістивши про це росіян, які помітять, якщо заїде важка техніка або пролунають вибухи. Це означає, що сапери повинні виходити в поля і непомітно знімати міни. Вони роблять це вручну. Вночі", - йдеться в повідомленні.Командир інженерного підрозділу 1-ї танкової бригади з позивним "Клімат" розповів, що роботи з розмінування тривають вже кілька тижнів, але він відмовився назвати точні місця і методи, які використовуються для деактивації мін.За його словами, після того, як ділянка розмінована, встановлюють знаки − іноді з підсвічуванням, щоб вказати шлях у бік російських позицій.Також українські сапери для розмінування використовують спеціально модифіковані машини на базі відомого німецького бойового танка Leopard 2 і машини радянської розробки − УР-77 "Метеорит".WP зазначає, що західні країни також надіслали кілька сучасних інженерних танків. Зокрема, надані Фінляндією танки для розмінування Leopard 2R, які можуть переорювати мінні поля.За словами полковника Управління інженерних військ ЗСУ, найкращим варіантом для розмінування могла б бути штурмова машина M1150 на основі M1 Abrams, але Україна такої техніки не отримала. Він зазначив, що загалом українській армії бракує інженерних танків та інших подібних інструментів.За словами українських військових, Росія встановлює міни за схемою: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін разом з мінами-пастками, а потім ще одна лінія протитанкових мін.Захисники зазначають, що протитанкові міни можна виявити за допомогою безпілотників, але протипіхотні міни знайти важче.Матвійчук також розповів, що Росія створила "масивну систему інженерних загороджень", які становлять "серйозну перешкоду для мобільності військ".WP зазначає, що українцям доведеться пробити ці укріплення, щоб відвоювати територію і витіснити росіян. А це своєю чергою вимагає спеціальної підготовки та обладнання, а також ретельної розвідки, щоб знайти слабкі місця окупантів.Крім того, наголошується, що наступ буде важчим, ніж звільнення українських територій минулої осені, бо росіяни вчаться на своїх помилках і теж краще готуються.WP підкреслює, що ймовірно все це і є причинами, чому довгоочікуваний контрнаступ досі не розпочався.

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