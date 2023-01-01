У росії можливий заколот чи військове протистояння, – ГУР





Про це в етері ток-шоу новий відлік сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, пише



За його словами, це – один із низки сценаріїв подій, які можливі на території московщини.



"Внаслідок успішних дій українських сил безпеки і оборони, і деокупації наших територій, можливі внутрішні конфлікти всередині самої московщини. Внаслідок успішних дій повстанців, які борються за свої права на території так званої Російської Федерації, росіян із паспортами цієї федерації, так само можливий внутрішній конфлікт", — сказав представник ГУР.



Юсов зазначив, що операція добровольців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" досі триває.



Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території московщини залишились переважно пузаті "гаїшники". І цей план "Едельвейс", який оголосив Путін на території Білгородщини, скликав там так званих "силовиків", які здебільшого навчені бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з бабок", — сказав він.



Представник ГУР зазначив, що боротьба з озброєними повстанцями для "ГБДДешників" не входить до їхньої компетенції.



"Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і Градами бомбити і нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому етері, наживо, це все дивиться весь світ", — сказав Юсов.



Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії"

Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, сформований у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Входить до Інтернаціонального легіону ТрО України. Як повідомив командир РДК Денис Нікітін, вони перебувають у складі 98 батальйону ТрО Азов Дніпро.



Відбір до РДК відбувається з етнічних російських емігрантів, які живуть на території України, а також в інших європейських країнах.



Легіон "Свобода Росії" утворили російські військовослужбовці з-поміж полонених. Вони заявляють, що легіон був створений для боротьби з путінським режимом. До легіону можуть потрапити полонені і колишні російські військовослужбовці.



Що відомо про попередній рейд у Бєлгородську область

У понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом в українських та російських медіа з'явилась інформація про прихід на цю територію російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що в цій області проводиться операція для "створення смуги безпеки" винятково за участі громадян Росії.



У пресслужбі легіону "Свобода Росії" Суспільному розповіли, що вони разом із добровольчим корпусом "створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну".



Згодом в Бєлгородській області запровадили "режим контртерористичної операції", а також почали проводити термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища.



В Офісі президента України сказали, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій в Бєлгороді, але з "цікавістю спостерігає".



Удень 23 травня Міноборони Росії заявило про "розгром" військових "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії", яких в російському відомстві та медіапросторі називають "українським націоналістичним формуванням". В легіоні за кілька годин до повідомлення МО РФ заявили, що разом з РДК продовжують визволяти Росію.



Згодом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що влада припинила дію "режиму контртерористичної операції" у регіоні. Водночас у пресслужбі Легіону "Свобода Росії" Суспільному повідомили, що їхня операція на території РФ триває, а добровольцям нібито навіть вдалось знищити мотострілецьку роту.



Речник ГУР Юсов у коментарі Суспільному вдень 23 травня підтвердив, що операція Легіону та РДК на території Росії триває.



24 травня у ГУР повідомили, що українська військова розвідка перевіряє інформацію про імовірне перекидання частини російського війська з України в Бєлгородську область.



25 травня "Російський добровольчий корпус" зробив заяву, що бійці РДК знову зайшли на територію Росії. Відповідне відео російські добровольці оприлюднили на своєму телеграм-каналі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок успішних дій українських Сил безпеки і оборони, і деокупації територій, у росії можливі внутрішні конфлікти всередині.Про це в етері ток-шоу новий відлік сказав представник ГУР Міноборони, пише Суспільне За його словами, це – один із низки сценаріїв подій, які можливі на території московщини."Внаслідок успішних дій українських сил безпеки і оборони, і деокупації наших територій, можливі внутрішні конфлікти всередині самої московщини. Внаслідок успішних дій повстанців, які борються за свої права на території так званої Російської Федерації, росіян із паспортами цієї федерації, так само можливий внутрішній конфлікт", — сказав представник ГУР.Юсов зазначив, що операція добровольців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" досі триває.Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території московщини залишились переважно пузаті "гаїшники". І цей план "Едельвейс", який оголосив Путін на території Білгородщини, скликав там так званих "силовиків", які здебільшого навчені бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з бабок", — сказав він.Представник ГУР зазначив, що боротьба з озброєними повстанцями для "ГБДДешників" не входить до їхньої компетенції."Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і Градами бомбити і нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому етері, наживо, це все дивиться весь світ", — сказав Юсов.Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, сформований у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Входить до Інтернаціонального легіону ТрО України. Як повідомив командир РДК Денис Нікітін, вони перебувають у складі 98 батальйону ТрО Азов Дніпро.Відбір до РДК відбувається з етнічних російських емігрантів, які живуть на території України, а також в інших європейських країнах.Легіон "Свобода Росії" утворили російські військовослужбовці з-поміж полонених. Вони заявляють, що легіон був створений для боротьби з путінським режимом. До легіону можуть потрапити полонені і колишні російські військовослужбовці.У понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом в українських та російських медіа з'явилась інформація про прихід на цю територію російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що в цій області проводиться операція для "створення смуги безпеки" винятково за участі громадян Росії.У пресслужбі легіону "Свобода Росії" Суспільному розповіли, що вони разом із добровольчим корпусом "створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну".Згодом в Бєлгородській області запровадили "режим контртерористичної операції", а також почали проводити термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища.В Офісі президента України сказали, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій в Бєлгороді, але з "цікавістю спостерігає".Удень 23 травня Міноборони Росії заявило про "розгром" військових "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії", яких в російському відомстві та медіапросторі називають "українським націоналістичним формуванням". В легіоні за кілька годин до повідомлення МО РФ заявили, що разом з РДК продовжують визволяти Росію.Згодом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що влада припинила дію "режиму контртерористичної операції" у регіоні. Водночас у пресслужбі Легіону "Свобода Росії" Суспільному повідомили, що їхня операція на території РФ триває, а добровольцям нібито навіть вдалось знищити мотострілецьку роту.Речник ГУР Юсов у коментарі Суспільному вдень 23 травня підтвердив, що операція Легіону та РДК на території Росії триває.24 травня у ГУР повідомили, що українська військова розвідка перевіряє інформацію про імовірне перекидання частини російського війська з України в Бєлгородську область.25 травня "Російський добровольчий корпус" зробив заяву, що бійці РДК знову зайшли на територію Росії. Відповідне відео російські добровольці оприлюднили на своєму телеграм-каналі.

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