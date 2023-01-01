3 червня на Волині: гортаючи календар

Ангеліна Богданович (на фото), депутат Волинської обласної ради Ігор Лех, співак та шоумен Адам Горбатюк, волинський атовець Юрій Букія, Дернівський сільський голова Олександр Гуч та директор веб-студії «Артефакт СТ» Андрій Сірук.



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олена, Костянтин, Михайло й Федір.



Зичимо усім міцного здоров’я, благополуччя та життєвих перемог.

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