3 червня на Волині: гортаючи календар

3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження підприємець Ангеліна Богданович (на фото), депутат Волинської обласної ради Ігор Лех, співак та шоумен Адам Горбатюк, волинський атовець Юрій Букія, Дернівський сільський голова Олександр Гуч та директор веб-студії «Артефакт СТ» Андрій Сірук.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олена, Костянтин, Михайло й Федір.

Зичимо усім міцного здоров’я, благополуччя та життєвих перемог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Навчальний корпус луцького університету перебудовують під житло для переселенців: коли завершать роботи
Сьогодні, 01:11
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Після майже року полону – весілля: Добрі новини від ВолиньPost за 2 червня
02 червень, 23:15
У Луцьку врятували жінку, яка ледве не втопилася на річці
02 червень, 22:40
Волинянин Андрій Мерчук, який 11 місяців пробув у російському полоні, одружився
02 червень, 22:32
Схожі новини
21 травня на Волині: гортаючи календар 21 травня на Волині: гортаючи календар
21 травень, 00:00
13 травня на Волині: гортаючи календар 13 травня на Волині: гортаючи календар
13 травень, 00:00
8 травня на Волині: гортаючи календар 8 травня на Волині: гортаючи календар
08 травень, 00:00
7 травня на Волині: гортаючи календар 7 травня на Волині: гортаючи календар
07 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Навчальний корпус луцького університету перебудовують під житло для переселенців: коли завершать роботи
Сьогодні, 01:11
 0
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Після майже року полону – весілля: Добрі новини від ВолиньPost за 2 червня
02 червень, 23:15
 0
У Луцьку врятували жінку, яка ледве не втопилася на річці
02 червень, 22:40
 0
Волинянин Андрій Мерчук, який 11 місяців пробув у російському полоні, одружився
02 червень, 22:32
 0
Медіа
відео
1/8