3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження підприємець Ангеліна Богданович (на фото), депутат Волинської обласної ради Ігор Лех, співак та шоумен Адам Горбатюк, волинський атовець Юрій Букія, Дернівський сільський голова Олександр Гуч та директор веб-студії «Артефакт СТ» Андрій Сірук.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олена, Костянтин, Михайло й Федір.
Зичимо усім міцного здоров’я, благополуччя та життєвих перемог.
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Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олена, Костянтин, Михайло й Федір.
Зичимо усім міцного здоров’я, благополуччя та життєвих перемог.
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