Таємний дворик у центрі Луцька: ресторація «Дім 48» відкрила літню терасу*

Ресторація, про яку йтиметься нижче, розташована у самому серці Луцька – на проспекті Волі. Створити по-домашньому затишну атмосферу у гамірному центрі, як планували власники, було нелегко, втім, команда таки впоралась.Лучанам та лучанкам ресторація уже встигла полюбитися. Тут – гарно, смачно і недорого. Однак у місті, перенасиченому закладами харчування, переліченим навряд чи когось здивуєш. Аби з’ясувати, чим же особливий «Дім 48», наші журналісти завітали туди на обід.Назва закладу «Дім 48» – промовиста. Ресторація дійсно розташована у будинку номер 48 (на місці «Карабаса Барабаса»). Знайти її не важко, але вивіска з назвою в очі не кидається.На місці нас зустрічає офіціантка, тож запитуємо, чи є вільні місця, оскільки пора обідня. Замовити столик нам пропонують у будь-якій із чотирьох умовних зон: на нижній або верхній терасі, веранді, чи, власне, у залі в середині – у підвальному приміщенні. Ми обираємо нижню терасу, яка розташована у так званому Таємному дворику.«Чудовий вибір!» – схвалює офіціантка, і за кілька хвилин розуміємо чому. Територія Таємного дворику повністю закрита. Ми не бачимо, що робиться за парканом, тож навіть ремонт дороги на Волі нас не бентежить.Ліворуч від нас – дитяча ігрова зона, праворуч – крісло-гойдалка і «кухня». Як розкаже згодом бренд-шеф «Дім 48», влітку щовихідних на ній готують страви на мангалі: бургери, грильовані м’ясо та овочі.На годиннику – дванадцята, тож маємо нагоду скуштувати «Комплексний обід» (такі обіди готують з 12:00 до 14:00). У вівторок він складається з овочевого супу, плову, салату з квашеної капусти, гречаного хлібу та узвару.Я не прихильниця квашеної капусти, тому помічаю для себе варіант цікавіший – «Полуничне меню». Сезонне меню не є чимось унікальним, але якщо до гарбузового щоосені всі звикли, то поєднання солоних страв з солодкою полуницею когось таки мусить здивувати.Замовляємо куряче філе з полуницею, зеленню та соусом теріякі і холодну каву. Поки готують їжу, розпитуємо бренд-шефа про кухню ресторації загалом.«У нас – домашня кухня, але не обов’язково українська. Вареників немає, наприклад. Але є інші улюблені страви з дитинства, які нагадують про дім. Звісно, приготовані вони на сучасний лад. Звичайні сирники вас не вразять, правда ж? У «Дім 48» ми їх подаємо з буряково-ягідним соусом та ромашковим мармеладом», – розповідає Богдан Ковальчук.Є страви, які замовляють найчастіше, – паштет з курячої печінки і «Колосальне прання». Так, друга назва нас теж здивувала.«Страва має таку назву через свій вигляд. Уявіть собі мотузки, на яких сушаться випрані речі. От у нас замість постелі чи одягу висять бочок та сало. Подаємо все це на дерев’яній дошці з цибулею, часником, хлібом та горілкою», – пояснює шеф-кухар.До слова, у «Дім 48» можна також скуштувати неаполітанську пухку піцу.Далі звертаю увагу на вигляд цукорноці, бо вона нагадує бабусин сервіз. І так, посуд – ще одна фішка закладу. Тут є навіть культові фарфорові рибки.Попри домашні страви та дитячу ігрову кімнату називати ресторацію суто сімейною, каже SMM-менеджерка, не можна.У ресторації щовихідних грає жива музика. Сюди приходять на побачення, святкують дні народження і навіть весілля.Зауважимо, що у «Дім 48» – широкий вибір вин, наливок та коктейлів, безалкогольних зокрема. Окрім того, з п’ятниці по неділю на терасі закладу готують кальяни.«Наш заклад – дійсно затишний дім, у якому раді і маленьким, і дорослим гостям. Ми не обіцяємо вирішити всі ваші проблеми, але допоможемо від них на кілька годин «заховатися». Часто матусі приходять з малечею на піцу вдень, а ввечері – з подружкам у Дворик на кальян», – резюмує Ксенія Бриль.