На Запоріжжі загинув Герой з Волині Микола Ковальчук

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Микола Ковальчук
На війні загинув військовий з Волині Микола Ковальчук.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"Микола Віталійович Ковальчук, житель смт Колки, 1983 року народження, старший водій 1-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти, загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позиції в районі н.п. Степове, Васильківського району, Запорізької області. Щиро співчуваємо рідним та близьким нашого односельчанина! Світла та вічна пам'ять Герою. Схиляємо голови перед подвигом нашого Захисника", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Зазначається, що про чин поховання та зустріч Героя повідомлять згодом .

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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