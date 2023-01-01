На Запоріжжі загинув Герой з Волині Микола Ковальчук

Микола Ковальчук.



Про це



"Микола Віталійович Ковальчук, житель смт Колки, 1983 року народження, старший водій 1-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти, загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позиції в районі н.п. Степове, Васильківського району, Запорізької області. Щиро співчуваємо рідним та близьким нашого односельчанина! Світла та вічна пам'ять Герою. Схиляємо голови перед подвигом нашого Захисника", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Зазначається, що про чин поховання та зустріч Героя повідомлять згодом .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув військовий з ВолиніПро це повідомили у Колківській громаді."Микола Віталійович Ковальчук, житель смт Колки, 1983 року народження, старший водій 1-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти, загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позиції в районі н.п. Степове, Васильківського району, Запорізької області. Щиро співчуваємо рідним та близьким нашого односельчанина! Світла та вічна пам'ять Герою. Схиляємо голови перед подвигом нашого Захисника", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин поховання та зустріч Героя повідомлять згодом .

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію