Помер багаторічний декан волинського вишу Володимир Тимощук

Помер багаторічний декан волинського вишу Володимир Тимощук
Відійшов у засвіти становник Луцького національного технічного університету Володимир Сергійович Тимощук.

Про це сьогодні, 26 вересня, повідомили на сторінці Луцького національного технічного університету.

"Науковець, який присвятив понад 30 років свого життя відданій роботі у нашому ЗВО, автор численних наукових праць і талановитий педагог, багаторічний декан факультету екології та приладо-енергетичних систем, надійний колега, який пліч-о-пліч із поважними науковцями розвивав освіту, науку та ЛНТУ. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким. Розділяємо ваше горе та сумуємо разом із вами", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого!

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Теги: Волинь, Луцьк, ЛНТУ, декан смерть
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