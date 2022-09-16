Помер багаторічний декан волинського вишу Володимир Тимощук

Володимир Сергійович Тимощук.



Про це сьогодні, 26 вересня, повідомили на



"Науковець, який присвятив понад 30 років свого життя відданій роботі у нашому ЗВО, автор численних наукових праць і талановитий педагог, багаторічний декан факультету екології та приладо-енергетичних систем, надійний колега, який пліч-о-пліч із поважними науковцями розвивав освіту, науку та ЛНТУ. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким. Розділяємо ваше горе та сумуємо разом із вами", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшов у засвіти становник Луцького національного технічного університетуПро це сьогодні, 26 вересня, повідомили на сторінці Луцького національного технічного університету."Науковець, який присвятив понад 30 років свого життя відданій роботі у нашому ЗВО, автор численних наукових праць і талановитий педагог, багаторічний декан факультету екології та приладо-енергетичних систем, надійний колега, який пліч-о-пліч із поважними науковцями розвивав освіту, науку та ЛНТУ. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким. Розділяємо ваше горе та сумуємо разом із вами", - йдеться в повідомленні.

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