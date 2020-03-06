Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 вересня - 1 жовтня
Сьогодні, 14:03
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікаво.
28 вересня о 18:00 на основній сцені театру покажуть комедію «Коханий нелюб» Ярослава Стельмаха.
Ця вистава – історія приборкання норовливого нареченого. Чи можливо насправді й вибагливої нареченої також?..
Надзвичайно динамічна та легка постановка із блискучим гумором та талановитою грою акторів спонукають забути про все, крім того, що відбувається на сцені…
Влаштуйте собі відпочинок у четвер і приходьте потанчити у імпровізований графський маєток! І пам’ятайте – націю, яка, попри усі випробування, знаходить час для культурного та веселого відпочинку – не подолати!
Квитки на вистави можна придбати у касі та в адміністраторів, а також на театральному сайті.
29 вересня о 18:00 на камерній сцені театру - драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя».
Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна дотепер історія, яка здатна вразити кожного глядача.
Режисерка Ольга Оноприюк максимально загострила психологічну складову драми, тож під час вистави зможете поринути у внутрішній світ героїв, який буде імовірно близьким, і, так чи інакше, зрозумілим.
30 вересня о 12:00 на сцені театру - весела феєрія «Казковий день Лілеї» Павла Гарбуза.
Хочете дізнатись більше про те, як зробити крок назустріч змінам, завжди прагнути до досягнень та спробувати знайти справжнього себе у оточуючому світі? Це усе стане можливим на дні народженні головної героїні, на яке люб’язно запрошуємо! Потанцюймо та повеселімось на святі разом!
30 вересня о 18:00 на основній сцені театру - музична комедія «Хай живе любов» Олександра Якимчука за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста.
Вічна тема кохання і такого ж самого (імовірно марного) намагання чоловіків зберегти свою незалежність від жінок (є цікаві відомості про те, що сам комедіограф виборював прихильність своєї дружини Софії 11 років).
Мюзикл у живому виконанні артистів, своєрідний гумор, цілковита віддача й мастерна гра на сцені – усе це для глядачів, з якими з нетерпінням чекають зустрічі артисти.
1 жовтня о 12:00. Казка «Біда навчить» Богдана Стельмаха за Лесею Українкою.
Це повчальна історія про завзятого горобчика, якого біда навчила, а життя мудрим зробило. «Розум, молодче, по дорозі не валяється, не так-то його легко знайти!» – промовляє поважно крук у казці.
1 жовтня о 18:00 на основній сцені театру покажуть концерт-виставу «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)».
«Недооцінені українські супергерої або як розповісти про УПА не нудно, по-живому і на часі... Це не просто концерт-вистава, де події розгортаються навколо повстанської криївки - це іще один крок до звільнення від мо***льсьої брехні. Щодо справжньої історії УПА та викрадених росією українських пісень. Їх зухвало відбирали в нашого народу так само, як землю, майно, свободу, життя...
Вистава оживить реалії наших прадідусів та прабабусь, розкаже, як вони боролися, любили, ненавиділи, зраджували, захищали, що відстоювали, і у що вірили...
І сьогодні також ми, українці, відвойовуємо не лише території, а й справедливість, пам'ять, правду - саме це зберігає культура. Саме це ми передамо нащадкам», – розповіла авторка Дарина Гребенко.
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Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікаво.
28 вересня о 18:00 на основній сцені театру покажуть комедію «Коханий нелюб» Ярослава Стельмаха.
Ця вистава – історія приборкання норовливого нареченого. Чи можливо насправді й вибагливої нареченої також?..
Надзвичайно динамічна та легка постановка із блискучим гумором та талановитою грою акторів спонукають забути про все, крім того, що відбувається на сцені…
Влаштуйте собі відпочинок у четвер і приходьте потанчити у імпровізований графський маєток! І пам’ятайте – націю, яка, попри усі випробування, знаходить час для культурного та веселого відпочинку – не подолати!
Квитки на вистави можна придбати у касі та в адміністраторів, а також на театральному сайті.
29 вересня о 18:00 на камерній сцені театру - драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя».
Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна дотепер історія, яка здатна вразити кожного глядача.
Режисерка Ольга Оноприюк максимально загострила психологічну складову драми, тож під час вистави зможете поринути у внутрішній світ героїв, який буде імовірно близьким, і, так чи інакше, зрозумілим.
30 вересня о 12:00 на сцені театру - весела феєрія «Казковий день Лілеї» Павла Гарбуза.
Хочете дізнатись більше про те, як зробити крок назустріч змінам, завжди прагнути до досягнень та спробувати знайти справжнього себе у оточуючому світі? Це усе стане можливим на дні народженні головної героїні, на яке люб’язно запрошуємо! Потанцюймо та повеселімось на святі разом!
30 вересня о 18:00 на основній сцені театру - музична комедія «Хай живе любов» Олександра Якимчука за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста.
Вічна тема кохання і такого ж самого (імовірно марного) намагання чоловіків зберегти свою незалежність від жінок (є цікаві відомості про те, що сам комедіограф виборював прихильність своєї дружини Софії 11 років).
Мюзикл у живому виконанні артистів, своєрідний гумор, цілковита віддача й мастерна гра на сцені – усе це для глядачів, з якими з нетерпінням чекають зустрічі артисти.
1 жовтня о 12:00. Казка «Біда навчить» Богдана Стельмаха за Лесею Українкою.
Це повчальна історія про завзятого горобчика, якого біда навчила, а життя мудрим зробило. «Розум, молодче, по дорозі не валяється, не так-то його легко знайти!» – промовляє поважно крук у казці.
1 жовтня о 18:00 на основній сцені театру покажуть концерт-виставу «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)».
«Недооцінені українські супергерої або як розповісти про УПА не нудно, по-живому і на часі... Це не просто концерт-вистава, де події розгортаються навколо повстанської криївки - це іще один крок до звільнення від мо***льсьої брехні. Щодо справжньої історії УПА та викрадених росією українських пісень. Їх зухвало відбирали в нашого народу так само, як землю, майно, свободу, життя...
Вистава оживить реалії наших прадідусів та прабабусь, розкаже, як вони боролися, любили, ненавиділи, зраджували, захищали, що відстоювали, і у що вірили...
І сьогодні також ми, українці, відвойовуємо не лише території, а й справедливість, пам'ять, правду - саме це зберігає культура. Саме це ми передамо нащадкам», – розповіла авторка Дарина Гребенко.
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