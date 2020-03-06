Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 вересня - 1 жовтня

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікаво.на основній сцені театру покажуть комедіюЦя вистава – історія приборкання норовливого нареченого. Чи можливо насправді й вибагливої нареченої також?..Надзвичайно динамічна та легка постановка із блискучим гумором та талановитою грою акторів спонукають забути про все, крім того, що відбувається на сцені…Влаштуйте собі відпочинок у четвер і приходьте потанчити у імпровізований графський маєток! І пам’ятайте – націю, яка, попри усі випробування, знаходить час для культурного та веселого відпочинку – не подолати!Квитки на вистави можна придбати у касі та в адміністраторів, а також нана камерній сцені театру - драматаза п'єсою«Украдене щастя».Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна дотепер історія, яка здатна вразити кожного глядача.Режисерка Ольга Оноприюк максимально загострила психологічну складову драми, тож під час вистави зможете поринути у внутрішній світ героїв, який буде імовірно близьким, і, так чи інакше, зрозумілим.на сцені театру - весела феєріяХочете дізнатись більше про те, як зробити крок назустріч змінам, завжди прагнути до досягнень та спробувати знайти справжнього себе у оточуючому світі? Це усе стане можливим на дні народженні головної героїні, на яке люб’язно запрошуємо! Потанцюймо та повеселімось на святі разом!на основній сцені театру - музична комедіяза п'єсою, музикаВічна тема кохання і такого ж самого (імовірно марного) намагання чоловіків зберегти свою незалежність від жінок (є цікаві відомості про те, що сам комедіограф виборював прихильність своєї дружини Софії 11 років).Мюзикл у живому виконанні артистів, своєрідний гумор, цілковита віддача й мастерна гра на сцені – усе це для глядачів, з якими з нетерпінням чекають зустрічі артисти.. КазказаЦе повчальна історія про завзятого горобчика, якого біда навчила, а життя мудрим зробило. «Розум, молодче, по дорозі не валяється, не так-то його легко знайти!» – промовляє поважно крук у казці.на основній сцені театру покажуть концерт-виставу«Недооцінені українські супергерої або як розповісти про УПА не нудно, по-живому і на часі... Це не просто концерт-вистава, де події розгортаються навколо повстанської криївки - це іще один крок до звільнення від мо***льсьої брехні. Щодо справжньої історії УПА та викрадених росією українських пісень. Їх зухвало відбирали в нашого народу так само, як землю, майно, свободу, життя...Вистава оживить реалії наших прадідусів та прабабусь, розкаже, як вони боролися, любили, ненавиділи, зраджували, захищали, що відстоювали, і у що вірили...І сьогодні також ми, українці, відвойовуємо не лише території, а й справедливість, пам'ять, правду - саме це зберігає культура. Саме це ми передамо нащадкам», – розповіла авторка