На Волині судили молдаванина, який разом зі спільником проникли у будинок і вкрали 170 тисяч

Громадянина Молдови на Волині судили за грабіж.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним громадянином Республіки Молдова, жителем Одеської області, на Волині грабежу із проникненням у житло.Зранку 22 липня 2021 року раніше судимий чоловік зі спільником проникли у будинок в селі Милушин Луцького району і викрали 170 тисяч гривень, золоту прикрасу та смарт-годинник.Ці дії помітила неповнолітня донька господарів оселі – і зловмисники одразу втекли, прихопивши здобич.Згодом одного з них на Одещині затримали правоохоронці.Попри те, що своєї винуватості у скоєному чоловік не визнавав, її було доведено зібраними у провадженні доказами.Луцький міськрайонний суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину й призначив йому покарання у виді шести років та шести місяців позбавлення волі.Матеріали щодо спільника виділені в окреме провадження.