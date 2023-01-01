На Волині судили молдаванина, який разом зі спільником проникли у будинок і вкрали 170 тисяч

На Волині судили молдаванина, який разом зі спільником проникли у будинок і вкрали 170 тисяч
Громадянина Молдови на Волині судили за грабіж.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним громадянином Республіки Молдова, жителем Одеської області, на Волині грабежу із проникненням у житло.

Зранку 22 липня 2021 року раніше судимий чоловік зі спільником проникли у будинок в селі Милушин Луцького району і викрали 170 тисяч гривень, золоту прикрасу та смарт-годинник.

Ці дії помітила неповнолітня донька господарів оселі – і зловмисники одразу втекли, прихопивши здобич.

Згодом одного з них на Одещині затримали правоохоронці.

Попри те, що своєї винуватості у скоєному чоловік не визнавав, її було доведено зібраними у провадженні доказами.

Луцький міськрайонний суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину й призначив йому покарання у виді шести років та шести місяців позбавлення волі.

Матеріали щодо спільника виділені в окреме провадження.

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Теги: Волинь, пограбування, прокуратура, будинок
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