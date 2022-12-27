Водій позашляховика Hummer заплатить понад 7 тисяч за їзду берегом Світязя

Владислава Полякова, який влітку



Він повинен сплатити 340 грн штрафу, а також 7,2 тисяч гривень Шацькому нацпарку за завдану шкоду, пише



Зауважимо, що Владислава Полякова вже не вперше судять за аналогічне порушення: у 2018 році на нього вже склали протокол за аналогічне порушення. Щоправда, тоді він не отримав жодного покарання через закінчення строків давності.



Як йдеться у постанові Шацького райсуду, інцидент стався 8 липня на затоці Лука, що на озері Світязь. Тоді відпочивальники зняли на відео, як водій автомобіля Hummer із державними номерними знаками AA3976HA демонстративно їздив берегом озера і навіть частково заїжджав у воду. За цими маневрами Hummer спостерігали десятки відпочивальників на березі. Варто зазначити, що на дверцятах автомобіля був наклеєний білий хрест – знак візуальної бойової ідентифікації, який використовують ЗСУ.



Одразу на місце приїхали працівники Шацького національного парку, які склали на порушника протокол. Тоді у письмових поясненнях Владислав Поляков зазначав, що приїхав на затоку Лука за порадою місцевих мешканців, які йому сказали, що там буде мало відпочивальників.



«Приїхавши автомобілем на галявину затоки, побачив людей. Йому це не сподобалось, у зв'язку з чим здійснив маневр розвороту та частково заїхав передніми колесами автомобіля в озеро. Свою винуватість у вчиненому визнає», – йдеться у письмових поясненнях чоловіка. На жодне з судових засідань він не з'явився і ніяких заяв не подав.



Суддя Наталія Стрілець визнала водія винним у порушенні ст. 91 КУпАП (порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду) і призначила 340 грн штрафу. Також він повинен сплатити 536 грн судового збору.



Окрім цього, суддя також зобов'язала Владислава Полякова заплатити 7,2 тис. грн Шацькому нацпарку. Саме у таку суму спеціалісти оцінили розмір завданих чоловіком збитків навколишньому середовищу.



Зауважимо, що постанова поки не набрала законної сили, Владислав Поляков ще може подати апеляцію.

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