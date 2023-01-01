"Укрзалізниця" презентувала перший у світі автономний поїзд-кухню
Сьогодні, 15:15
Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для багатьох українців у прифронтових регіонах. Тому "Укрзалізниця" створила цілий поїзд Food Train, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Укрзалізниці".
"Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна. Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда "Укрзалізниці" та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя”, — зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.
⠀
Поїзд складається з 6 вагонів: генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи); вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів; вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів; вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв; вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною; багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.
Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у телеграм-каналі "Укрзалізниці".
"Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна. Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда "Укрзалізниці" та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя”, — зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.
⠀
Поїзд складається з 6 вагонів: генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи); вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів; вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів; вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв; вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною; багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.
Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яка ціна грибів на луцькому ринку
Сьогодні, 15:48
У закладах культури Маневицької громади встановили нові котли
Сьогодні, 15:28
"Укрзалізниця" презентувала перший у світі автономний поїзд-кухню
Сьогодні, 15:15
Затримали волинянина, який намагався незаконно виїхати за кордон
Сьогодні, 14:44
Медіа