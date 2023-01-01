"Укрзалізниця" презентувала перший у світі автономний поїзд-кухню





Про це повідомили у



"Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна. Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда "Укрзалізниці" та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя”, — зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.





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Поїзд складається з 6 вагонів: генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи); вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів; вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів; вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв; вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною; багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.



Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для багатьох українців у прифронтових регіонах. Тому "Укрзалізниця" створила цілий поїзд Food Train, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день.Про це повідомили у телеграм-каналі "Укрзалізниці" "Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна. Разом із фондомзапустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда "Укрзалізниці" та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя”, — зазначив голова правління "Укрзалізниці"Поїзд складається з 6 вагонів: генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи); вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів; вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів; вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв; вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною; багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

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