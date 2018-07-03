Яка ціна грибів на луцькому ринку

Яка ціна грибів на луцькому ринку
Грибний сезон на Волині набирає обертів. На луцьких ринках вже продають свіжі та сушені гриби.

Що нині продають волинські грибники та за якими цінами, - з’ясовували журналісти Інформаційного агентства «Волинь Post» на Центральному ринку Луцька.

Найбільше наразі на прилавках осінніх лисичок - по 50-65 гривень за літру. Красноголовці можна придбати по 80 гривень за кілограм, а в’язку сушених - по 55 гривень.

Продавчиня із Маневиччини Надія розповіла, що поки грибів у лісах не багато.

«Хто живе біля лісу і кожен день ходить, той назбирає», - зауважила.

У жінки, окрім лисичок, є й величезні білі гриби, які, каже, згодяться для сушки. За них просить 120 гривень за кіло.
Рижики продають на ринку в середньому по 50 гривень за кілограм.

Вирушаючи на тихе полювання, варто пам’ятати і про заборону відвідування лісових масивів у деяких районах області, що у зоні прикордоння, адже ця частина територій замінована.

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Теги: гриби, ринок, Луцьк, ціна
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