Яка ціна грибів на луцькому ринку

Грибний сезон на Волині набирає обертів. На луцьких ринках вже продають свіжі та сушені гриби.Що нині продають волинські грибники та за якими цінами, - з’ясовували журналістина Центральному ринку Луцька.Найбільше наразі на прилавках осінніх лисичок - по 50-65 гривень за літру. Красноголовці можна придбати по 80 гривень за кілограм, а в’язку сушених - по 55 гривень.Продавчиня із Маневиччинирозповіла, що поки грибів у лісах не багато.«Хто живе біля лісу і кожен день ходить, той назбирає», - зауважила.У жінки, окрім лисичок, є й величезні білі гриби, які, каже, згодяться для сушки. За них просить 120 гривень за кіло.Рижики продають на ринку в середньому по 50 гривень за кілограм.Вирушаючи на тихе полювання, варто пам’ятати і про заборону відвідування лісових масивів у деяких районах області, що у зоні прикордоння, адже ця частина територій замінована.