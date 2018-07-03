Яка ціна грибів на луцькому ринку
Сьогодні, 15:48
Грибний сезон на Волині набирає обертів. На луцьких ринках вже продають свіжі та сушені гриби.
Що нині продають волинські грибники та за якими цінами, - з’ясовували журналісти Інформаційного агентства «Волинь Post» на Центральному ринку Луцька.
Найбільше наразі на прилавках осінніх лисичок - по 50-65 гривень за літру. Красноголовці можна придбати по 80 гривень за кілограм, а в’язку сушених - по 55 гривень.
Продавчиня із Маневиччини Надія розповіла, що поки грибів у лісах не багато.
«Хто живе біля лісу і кожен день ходить, той назбирає», - зауважила.
У жінки, окрім лисичок, є й величезні білі гриби, які, каже, згодяться для сушки. За них просить 120 гривень за кіло.
Рижики продають на ринку в середньому по 50 гривень за кілограм.
Вирушаючи на тихе полювання, варто пам’ятати і про заборону відвідування лісових масивів у деяких районах області, що у зоні прикордоння, адже ця частина територій замінована.
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Що нині продають волинські грибники та за якими цінами, - з’ясовували журналісти Інформаційного агентства «Волинь Post» на Центральному ринку Луцька.
Найбільше наразі на прилавках осінніх лисичок - по 50-65 гривень за літру. Красноголовці можна придбати по 80 гривень за кілограм, а в’язку сушених - по 55 гривень.
Продавчиня із Маневиччини Надія розповіла, що поки грибів у лісах не багато.
«Хто живе біля лісу і кожен день ходить, той назбирає», - зауважила.
У жінки, окрім лисичок, є й величезні білі гриби, які, каже, згодяться для сушки. За них просить 120 гривень за кіло.
Рижики продають на ринку в середньому по 50 гривень за кілограм.
Вирушаючи на тихе полювання, варто пам’ятати і про заборону відвідування лісових масивів у деяких районах області, що у зоні прикордоння, адже ця частина територій замінована.
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