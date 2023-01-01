Що чекає на жінок-медиків з 1 жовтня, – роз'яснення МОЗ





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Усі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями, як: лікар, стоматолог, акушерка, медична сестра, фармацевт та провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо вже мають перебувати на військовому обліку. Ця норма діє ще з 1992 року, тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку.



Від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.



Понад 30 років постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала не досконало, через що частина медиків в ньому не враховані.



З 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували. Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік необхідний для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі.



Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років.



До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство зобовʼязане повідомити про неї у Територіальний центр комплектування.



Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК СП для того, щоб стати на військовий облік.



Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон в незалежності від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин не зробили цього раніше.Про це повідомляє "Главком" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.Усі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями, як: лікар, стоматолог, акушерка, медична сестра, фармацевт та провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо вже мають перебувати на військовому обліку. Ця норма діє ще з 1992 року, тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку.Від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.Понад 30 років постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала не досконало, через що частина медиків в ньому не враховані.З 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували. Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік необхідний для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі.Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років.До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство зобовʼязане повідомити про неї у Територіальний центр комплектування.Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК СП для того, щоб стати на військовий облік.Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон в незалежності від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.

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