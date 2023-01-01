Аграрії отримають компенсацію від держави за розмінування землі

Аграрії отримають компенсацію від держави за розмінування землі
Держава компенсуватиме частину або повний обсяг витрат на розмінування земель стратегічних підприємств та сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради.

"За даними Мінекономіки, держава компенсуватиме частину або повний обсяг витрат на розмінування земель стратегічних підприємств та сільськогосподарських земель. Такий підхід має суттєво прискорити очищення земель на тих ділянках, на яких це можливо. Наразі аграрії в Україні вже використовують 120 тисяч га розмінованих земель", - наголошується в повідомленні.

У міністерстві розробляється механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат на розмінування.

"Якщо аграрна чи інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, тоді держава повністю або частково компенсуватиме витрати", - пояснили в комітеті.

Там також повідомили, що пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже пройшов у Житомирській області. Держава заощадила 100 тисяч гривень бюджетних коштів, додали у комітеті.

Зазначається, що у бюджеті на 2024 рік на потреби гуманітарного розмінування заклали 2 млрд грн. Кошти планується направити на підтримку сільгосппідприємств, які купуватимуть послуги з розмінування через аукціон.

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Теги: розмінування, аграрії, земельна ділянка
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