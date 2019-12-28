У Луцьку щеплять дівчаток від вірусу папіломи людини

У Луцьку щеплять дівчаток від вірусу папіломи людини
У Луцьку триває безоплатна вакцинація дівчаток від вірусу папіломи людини. Щоправда, наразі можуть щепити лише 119 дітей.

Про це повідомляє Конкурент.

Перша партія чотирьохвалентної вакцини для дівчат віком 9–14 років закуплена та вже надійшла у міську дитячу поліклініку у межах «Програми профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9–14 років проти вірусу папіломи людини на 2023–2027 роки», яку міська рада затвердила у кінці травня 2023 року.

У вівторок, 26 вересня, медики розказали, як безкоштовно можна провакцинувати дітей, а перші дівчата отримали свою дозу захисту від ВПЛ, який може призвести до раку.

На сьогодні медзаклад витратив на 238 доз вакцини «Гардасил» понад 930 тисяч гривень. Загалом програма розрахована на 5 років, тож кошти на це згодом ще виділятимуть.

«Ми зможемо прищепити 119 дівчаток, оскільки має значення двократне щеплення. Ще задовго до цієї ініціативи деякі батьки висловлюють дуже активну позицію щодо щеплення своїх доньок цією вакциною, особливо ті сім'ї, де була біда. Тож досвід з цією вакциною у нас є. На сьогодні є група демографії - дівчатка від 9 до 14 років, проведено опитування і виявлені групи ризику, зараз ми розпочинаємо запрошувати батьків до нас на щеплення», – зазначила Оксана Лєщинська.

Завідувачкка педіатричного відділення Жанна Пахарчук комунікує з батьками, вона розповіла деталі про маршрут пацієнта для отримання вакцинації дитини і кількість охочих:

«Так як у нас працює приблизно 38 педіатрів і в кожного з них є свої листки очікування, в яких записуються ті бажаючі діти з батьками, які хочуть провести це щеплення. Ми вже провели опитування, якщо взяти кожного лікаря, то приблизно по 100 дівчаток є у нас на цьому списку. Тобто потреба є і потреба в майбутньому вона також буде зростати, тому що далі ми проводимо цю інформаційну кампанію. Батьки дзвонять, вони і самі зацікавлені», – розповіла Жанна Пахарчук.
У Луцьку щеплять дівчаток від вірусу папіломи людини

Зазначимо, що сумарно охочих провести цю вакцинацію – понад 3 000.

«Уже багато сімей записалося у своїх лікарів. Вони дізналися, що буде закуплена вакцина і зараз ці вакцини будуть використані в повній мірі. Наступний процес закупівлі буде запущений з нового року, в січні-лютому вже буде наступна партія і наступна партія бажаючих згідно зі списками буде зафіксована і проведена вакцинація. До мешканців, які бажають вакцинувати своїх дочок, механізм такий – це записатися свого лікаря», – пояснила депутатка луцької міської ради Ірина Колковська.
У Луцьку щеплять дівчаток від вірусу папіломи людини

Важливо також знати, що вакцину від вірусу папіломи людини для своїх доньок батьки можуть придбати за власний кошт у аптеках, узгодивши попередньо час вакцинації із їхніми лікарями.

Згодом у медзакладі показали першопрохідців – мам і доньок, які першими виявили бажання зробити щеплення своїм дітям.
У Луцьку щеплять дівчаток від вірусу папіломи людини

Христині 12, сьогодні вона отримає свою першу дозу щеплення проти ВПЛ. Каже, що знає, для цього її роблять. Дівчинка додала, що розуміє важливість цієї вакцинації.
У Луцьку щеплять дівчаток від вірусу папіломи людини

«Щоб попередити і цього захворювання не було», – каже вона.

А ще Христина додала, що це не боляче і не страшно.

«Давно цікавилися темою, де можна зробити, що зробити. У нашого терапевта запитала. Вона сказала, що є така можливість. Нас записали на список, подзвонили, сказали, що є вакцинація і можна приїхати», – розповіла мама Христини Надія.
У Луцьку щеплять дівчаток від вірусу папіломи людини

Як розповіла нам завідувачка педіатричного відділення Жанна Пахарчук, для достатнього захисту проводиться дві дози щеплення з інтервалом у пів року.

«Та друга доза автоматично відкладається для дитини, вона буде її чекати. В першу чергу робляться (щеплення, - ред.) групи ризику, тобто дівчатка, які не ведуть статеве життя.», – каже лікарка.

Довідково:

Вакцинація від вірусу папіломи людини може запобігти більш ніж 90% випадків раку, пов’язаного з ВПЛ: рак шийки матки, рак вульви, рак піхви, рак ануса, рак носоглотки. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує розпочинати вакцинацію дівчаток та хлопчиків проти вірусу папіломи людини у віці 9-14 років, поки вони не розпочали жити статевим життям: адже ВПЛ передається саме під час статевого акту і при контакті з геніталіями.

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Теги: лікарі, хвороба
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