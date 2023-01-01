Як готують наших захисників: вражаюче відео від волинської бригади

Як готують наших захисників: вражаюче відео від волинської бригади
Психологічна готовність військовослужбовців до виснажливих та важких умов – вельми важлива. Тому наші захисники постійно навчаються.

Відео із підготовкою бійців опублікували на сторінці волинської 14-ї окремої механізованої бригади у фейсбуці.

«Психологічна смуга перешкод: виснажливо й важко, але надзвичайно ефективно! Інколи на межі можливостей, але впевнено рухаємося вперед! Бо знаємо, що навчання і тренування - запорука успіху в бою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: війна, ЗСУ
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