Як готують наших захисників: вражаюче відео від волинської бригади
Сьогодні, 17:43
Психологічна готовність військовослужбовців до виснажливих та важких умов – вельми важлива. Тому наші захисники постійно навчаються.
Відео із підготовкою бійців опублікували на сторінці волинської 14-ї окремої механізованої бригади у фейсбуці.
«Психологічна смуга перешкод: виснажливо й важко, але надзвичайно ефективно! Інколи на межі можливостей, але впевнено рухаємося вперед! Бо знаємо, що навчання і тренування - запорука успіху в бою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео із підготовкою бійців опублікували на сторінці волинської 14-ї окремої механізованої бригади у фейсбуці.
«Психологічна смуга перешкод: виснажливо й важко, але надзвичайно ефективно! Інколи на межі можливостей, але впевнено рухаємося вперед! Бо знаємо, що навчання і тренування - запорука успіху в бою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи можна розміщувати складські стелажі в торгівельній зоні*
Сьогодні, 18:12
Як готують наших захисників: вражаюче відео від волинської бригади
Сьогодні, 17:43
Кабмін планує збільшити надбавки для військових
Сьогодні, 17:24
У Луцьку щеплять дівчаток від вірусу папіломи людини
Сьогодні, 17:15
Медіа