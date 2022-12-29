МОН: Обов’язкових предметів на національному мультитесті буде три





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"Відповідно, у 2024 році формат національного мультипредметного тесту буде 3+1. Це українська мова, математика, історія України і один предмет на вибір", – сказав заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.



Він зазначив, що чотири предмети будуть в об'єднаному одному тесті. Відповідно, дві години – перерва.



"Ми дуже добре розуміємо, що це достатньо сильне навантаження на дітей. Але, з іншої сторони, так само треба розуміти, що навантаження вищої освіти не менше. У даному випадку ми говоримо про чотири години тестування. Чотири предмети – чотири години тестування в один день", – роз'яснив Винницький.



Про тривалість перерви буде повідомлено пізніше, однак, не можна розраховувати на те, що це буде довга перерва.



Заступник міністра додав, що у першу чергу треба забезпечити безпеку. Ці тестування не відбуватимуться по усій країні в один день, а будуть розтягнуті у часі.



"Ми рухаємося у сторону того, що сьогодні є стандартом у Європейському Союзі, а на саме - на випуску зі школи перевіряється не менше 5 предметів", – сказав заступник міністра і розповів, що у Польщі вже застосовується перевірка п'яти предметів. Але є випадки, коли перевіряється навіть більше 5 предметів.



Винницький роз'яснив, що в один день писати тести по всій країні, як це раніше було в межах зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), неможливо з огляду на питання безпеки.



"Якщо говорити про національний мультипредметний тест (НМТ) – це фактично і є ЗНО, тільки в іншому форматі", – підкреслив він.



Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко додала, що стосовно предмету історія України, який стане обов'язковим для здачі, мова буде йти не про увесь історичний період, а про події від XVI-го століття і до тепер.



"Ми хочемо, щоби наші учасники якомога були обізнані з питань України. Які передумови цієї страшної війни? Як так сталося, що ми перебуваємо у цій точці часу і цій ситуації з Росією? Але не буде брати абсолютно увесь історичний період, адже це доволі складно нашим учасникам буде засвоїти весь спектр компетенції в історії України", – сказала Вакуленко.



Водночас, зміст і кількість предметів на вибір буде розширено.



"До 2022 року ми мали такий предмет як Українська мова і українська література. Цього року з'являється окремий тест українська література. Звичайно він буде цікавий для тих, хто вступає на філологічні спеціальності. Окрім того, повертається географія", – сказала Вакуленко.



Вона зазначила, що якщо минулого навчального року тестування відбувалося у червні і липні, то цього року це буде відбуватися раніше – у травні.



Передбачено, що за умови повітряної тривоги усі учасники здачі тестів будуть переходити в укриття і продовжуватимуть працювати з тестами після завершення тривоги.



"Наступного року ми посилимо заходи безпеки у тимчасових екзаменаційних центрах, зокрема, будемо використовувати і металодетектори", – сказала Вакуленко.



Довідково:



НМТ – це мультипредметний випускний тест, який повинні здавати випускники українських шкіл.



Його МОН запровадили в 2022 році, коли через повномасштабну війну в Україні, учні випускних класів не мали змоги здати ЗНО за традиційною системою.



Наразі НМТ містить в собі питання по трьом предметам: двом основним (українська мова та математика) та одного на вибір.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступного року обов’язкових предметів на НМТ додасться ще один. Окрім української мови та математики, треба буде здавати ще й історію України.Про це пише Gazeta.ua "Відповідно, у 2024 році формат національного мультипредметного тесту буде 3+1. Це українська мова, математика, історія України і один предмет на вибір", – сказав заступник міністра освіти і науки УкраїниВін зазначив, що чотири предмети будуть в об'єднаному одному тесті. Відповідно, дві години – перерва."Ми дуже добре розуміємо, що це достатньо сильне навантаження на дітей. Але, з іншої сторони, так само треба розуміти, що навантаження вищої освіти не менше. У даному випадку ми говоримо про чотири години тестування. Чотири предмети – чотири години тестування в один день", – роз'яснив Винницький.Про тривалість перерви буде повідомлено пізніше, однак, не можна розраховувати на те, що це буде довга перерва.Заступник міністра додав, що у першу чергу треба забезпечити безпеку. Ці тестування не відбуватимуться по усій країні в один день, а будуть розтягнуті у часі."Ми рухаємося у сторону того, що сьогодні є стандартом у Європейському Союзі, а на саме - на випуску зі школи перевіряється не менше 5 предметів", – сказав заступник міністра і розповів, що у Польщі вже застосовується перевірка п'яти предметів. Але є випадки, коли перевіряється навіть більше 5 предметів.Винницький роз'яснив, що в один день писати тести по всій країні, як це раніше було в межах зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), неможливо з огляду на питання безпеки."Якщо говорити про національний мультипредметний тест (НМТ) – це фактично і є ЗНО, тільки в іншому форматі", – підкреслив він.Директорка Українського центру оцінювання якості освітидодала, що стосовно предмету історія України, який стане обов'язковим для здачі, мова буде йти не про увесь історичний період, а про події від XVI-го століття і до тепер."Ми хочемо, щоби наші учасники якомога були обізнані з питань України. Які передумови цієї страшної війни? Як так сталося, що ми перебуваємо у цій точці часу і цій ситуації з Росією? Але не буде брати абсолютно увесь історичний період, адже це доволі складно нашим учасникам буде засвоїти весь спектр компетенції в історії України", – сказала Вакуленко.Водночас, зміст і кількість предметів на вибір буде розширено."До 2022 року ми мали такий предмет як Українська мова і українська література. Цього року з'являється окремий тест українська література. Звичайно він буде цікавий для тих, хто вступає на філологічні спеціальності. Окрім того, повертається географія", – сказала Вакуленко.Вона зазначила, що якщо минулого навчального року тестування відбувалося у червні і липні, то цього року це буде відбуватися раніше – у травні.Передбачено, що за умови повітряної тривоги усі учасники здачі тестів будуть переходити в укриття і продовжуватимуть працювати з тестами після завершення тривоги."Наступного року ми посилимо заходи безпеки у тимчасових екзаменаційних центрах, зокрема, будемо використовувати і металодетектори", – сказала Вакуленко.

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