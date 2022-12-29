МОН: Обов’язкових предметів на національному мультитесті буде три

МОН: Обов’язкових предметів на національному мультитесті буде три
Наступного року обов’язкових предметів на НМТ додасться ще один. Окрім української мови та математики, треба буде здавати ще й історію України.

Про це пише Gazeta.ua.

"Відповідно, у 2024 році формат національного мультипредметного тесту буде 3+1. Це українська мова, математика, історія України і один предмет на вибір", – сказав заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Він зазначив, що чотири предмети будуть в об'єднаному одному тесті. Відповідно, дві години – перерва.

"Ми дуже добре розуміємо, що це достатньо сильне навантаження на дітей. Але, з іншої сторони, так само треба розуміти, що навантаження вищої освіти не менше. У даному випадку ми говоримо про чотири години тестування. Чотири предмети – чотири години тестування в один день", – роз'яснив Винницький.

Про тривалість перерви буде повідомлено пізніше, однак, не можна розраховувати на те, що це буде довга перерва.

Заступник міністра додав, що у першу чергу треба забезпечити безпеку. Ці тестування не відбуватимуться по усій країні в один день, а будуть розтягнуті у часі.

"Ми рухаємося у сторону того, що сьогодні є стандартом у Європейському Союзі, а на саме - на випуску зі школи перевіряється не менше 5 предметів", – сказав заступник міністра і розповів, що у Польщі вже застосовується перевірка п'яти предметів. Але є випадки, коли перевіряється навіть більше 5 предметів.

Винницький роз'яснив, що в один день писати тести по всій країні, як це раніше було в межах зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), неможливо з огляду на питання безпеки.

"Якщо говорити про національний мультипредметний тест (НМТ) – це фактично і є ЗНО, тільки в іншому форматі", – підкреслив він.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко додала, що стосовно предмету історія України, який стане обов'язковим для здачі, мова буде йти не про увесь історичний період, а про події від XVI-го століття і до тепер.

"Ми хочемо, щоби наші учасники якомога були обізнані з питань України. Які передумови цієї страшної війни? Як так сталося, що ми перебуваємо у цій точці часу і цій ситуації з Росією? Але не буде брати абсолютно увесь історичний період, адже це доволі складно нашим учасникам буде засвоїти весь спектр компетенції в історії України", – сказала Вакуленко.

Водночас, зміст і кількість предметів на вибір буде розширено.

"До 2022 року ми мали такий предмет як Українська мова і українська література. Цього року з'являється окремий тест українська література. Звичайно він буде цікавий для тих, хто вступає на філологічні спеціальності. Окрім того, повертається географія", – сказала Вакуленко.

Вона зазначила, що якщо минулого навчального року тестування відбувалося у червні і липні, то цього року це буде відбуватися раніше – у травні.

Передбачено, що за умови повітряної тривоги усі учасники здачі тестів будуть переходити в укриття і продовжуватимуть працювати з тестами після завершення тривоги.

"Наступного року ми посилимо заходи безпеки у тимчасових екзаменаційних центрах, зокрема, будемо використовувати і металодетектори", – сказала Вакуленко.

Довідково:

НМТ – це мультипредметний випускний тест, який повинні здавати випускники українських шкіл.

Його МОН запровадили в 2022 році, коли через повномасштабну війну в Україні, учні випускних класів не мали змоги здати ЗНО за традиційною системою.

Наразі НМТ містить в собі питання по трьом предметам: двом основним (українська мова та математика) та одного на вибір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: навчання, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи можна розміщувати складські стелажі в торгівельній зоні*
Сьогодні, 18:12
МОН: Обов’язкових предметів на національному мультитесті буде три
Сьогодні, 18:01
Як готують наших захисників: вражаюче відео від волинської бригади
Сьогодні, 17:43
Кабмін планує збільшити надбавки для військових
Сьогодні, 17:24
У Луцьку щеплять дівчаток від вірусу папіломи людини
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Чотири ліцеї Волині навчатимуть дітей за кордоном онлайн: як це працюватиме Чотири ліцеї Волині навчатимуть дітей за кордоном онлайн: як це працюватиме
Сьогодні, 17:00
На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти
29 грудень, 2022, 17:33
Скільки учнів луцьких шкіл перебувають за кордоном Скільки учнів луцьких шкіл перебувають за кордоном
21 вересень, 2022, 11:05
На Волині вакцинували дітей перед виїздом на навчання в Європу На Волині вакцинували дітей перед виїздом на навчання в Європу
10 серпень, 2021, 11:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи можна розміщувати складські стелажі в торгівельній зоні*
Сьогодні, 18:12
 0
МОН: Обов’язкових предметів на національному мультитесті буде три
Сьогодні, 18:01
 0
Як готують наших захисників: вражаюче відео від волинської бригади
Сьогодні, 17:43
 0
Кабмін планує збільшити надбавки для військових
Сьогодні, 17:24
 0
У Луцьку щеплять дівчаток від вірусу папіломи людини
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8