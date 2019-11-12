Чи можна розміщувати складські стелажі в торгівельній зоні*





Наскільки вигідним для магазинів стало таке рішення і які обмеження існують для підприємця, який вирішив йти шляхом великих гіпермаркетів?



Встановлення складського обладнання на території торгівельного залу було запозичене у гіпермаркетів США. Саме там заповзятливі бізнесмени в гонитві за зниженням витрат використовували



Законність розміщення складських стелажів

Законодавчо в Україні немає обмежень на використання подібного обладнання всередині торгового приміщення. Фактично, якщо стелаж або полиці не несуть прямої загрози для покупця або продавця — його встановлення проводиться в будь-якому місці, на розсуд адміністрації. Обмеження стосуються лише деяких систем безпеки, тобто високі та масивні консолі не повинні перекривати доступ до систем вентиляції, кондиціонування або пожежогасіння.



Якщо ви плануєте організувати на власній або орендованій території магазин-склад, то є сенс замислитися про принципи роботи різних видів стелажів складського типу, адже їх існує величезна різноманітність. У відкритому доступі покупця заборонене використання лише мезонінних систем зберігання, але з невеликими застереженнями, тому фактичних і законних обмежень у законодавстві не передбачено.



Навіщо розміщують складське обладнання в торговому залі

Якщо висота і розміри приміщення дають змогу використовувати додатковий простір для зберігання, економічно вигіднішою стає купівля складських стелажів у магазині Hold. Це зумовлено низкою переваг як для споживача, так і для самого магазину:



збільшення торгової площі;

зниження витрат на закупівлю торгових стелажів;

швидкий доступ до запасів з можливістю оперативного викладення;

зменшення витрат на роботу персоналу складу;

збільшення корисної площі завдяки можливості обирати різну наповненість стелажів;

мінімальні ризики пошкодження торгового обладнання або втрати його зовнішнього вигляду;

простота обслуговування стелажів тощо.



Варто розуміти, що деякі системи зберігання вимагають використання додаткового обладнання або складської техніки. Це збільшить витрати магазину на охорону праці, організацію безпеки відвідувачів і персоналу, а також потребуватиме придбання електричного обладнання, що вартує дорожче у порівнянні з навантажувачами, які працюють на дизельному пальному чи газовій суміші.



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