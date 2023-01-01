Авіабригада, що дислокується в Луцьку, відзначає день створення
Сьогодні, 18:56
Військові льотчики і військовослужбовці 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації сьогодні, 26 вересня, відзначають день створення частини.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки.
«Починаючи з 2014 року особовий склад бригади активно і самовіддано виконує поставлені бойові завдання за незалежність і суверенітет нашої Держави та цілодобово стоїть на варті українського неба», - повідомляє ТЦК.
Як відомо, до 2014 року 204-та бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна дислокувалася в Севастополі. Після окупації Криму росією військовослужбовці залишилися вірними присязі та вийшли з окупованого півострова на материкову Україну. Із 2018 року 204-та бригада дислокується у Луцьку.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки.
«Починаючи з 2014 року особовий склад бригади активно і самовіддано виконує поставлені бойові завдання за незалежність і суверенітет нашої Держави та цілодобово стоїть на варті українського неба», - повідомляє ТЦК.
Як відомо, до 2014 року 204-та бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна дислокувалася в Севастополі. Після окупації Криму росією військовослужбовці залишилися вірними присязі та вийшли з окупованого півострова на материкову Україну. Із 2018 року 204-та бригада дислокується у Луцьку.
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