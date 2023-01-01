Не дожив до народження сина: рік тому загинув Олександр Новосад

Рік тому у боях із російськими загарбниками, не доживши до народження сина.Про це повідомляє Рожищенська міськрада.Олександр Новосад народився у 1991 році в селі Ясенівка колишнього Рожищенського району. Закінчив місцеву школу, історичний факультет Волинського університету імені Лесі Українки.Здобувши фах педагога, певний час працював вчителем історії у школі села Сокіл. Пізніше життєва дорога завела молодого чоловіка на заробітки за кордон. Дружина з донечкою проживали у Рожищі, а Олександр докладав максимум зусиль, аби забезпечити родину, звити затишне сімейне гніздечко. Мав багато планів, які поступово завдяки своїй наполегливості та енергійності втілював у життя.З початком повномасштабної війни Олександр Новосад зробив справжній чоловічий вибір і став на захист України зі зброєю в руках. Він був справжнім патріотом та щирим українцем. «В українців нема іншого шляху, як побороти ворога будь-якою ціною, аби мирним було майбутнє наших дітей», - так стверджував Олександр Новосад. Та надто високою виявилася для нього ціна цієї боротьби.Серед побратимів 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олександр Новосад мав позивний Історик. Його поважали і вояки, і волонтери за виваженість та чітку життєву позицію, за щирість у спілкуванні та відповідальність у найменших справах. Він був - людина слова.Олександр Новосад пройшов не одну гарячу точку Донбасу. Біля селища Опитного Донецької області під час виконання бойового завдання наш земляк отримав поранення. Після кількох операцій та довготривалого лікування Олександр прийшов у відпустку додому, де на нього чекали вагітна дружината п’ятирічна донька. За кілька тижнів, пройшовши реабілітацію у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни, Олександр Новосад знову повернувся до побратимів на передову.Підрозділ, у якому служив боєць, брав участь у наступальній операції з визволення Харківщини. В одному з боїв наші захисники здобули російську БМП, і Олександр став навідником-оператором трофейної бойової машини. А як раділи Олександр Новосад та його побратими з 14 ОМБ, коли після важких боїв вдалося закріпитися у Куп'янську! Це була середина вересня, а у перших числах жовтня Олександр Новосад мав приїхати у відпустку, на пологи дружини.Та не судилося мужньому воїнові побачити свого новонародженого сина. 26 вересня 2022 року гранатометник механізованого батальйону Олександр Новосад загинув, виконуючи бойове завдання поблизу селища Дворічна на Харківщині.Син Олександра Новосаданародився за тиждень після смерті батька-Героя.Аби вшанувати пам'ять мужнього односельця та захисника України, на фасаді Ясенівської ЗОШ відкрили пам'ятну дошку загиблому випускнику школи Олександру Новосаду.Відповідно до Указу Президента України №363/2023 за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нашого земляка, сержанта, гранатометника 14 окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого Новосада Олександра Ярославовича нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).