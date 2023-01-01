Чому варто замовити власну сувенірну продукцію*





Подарунок клієнтам

Хочете, щоб ваші клієнти завжди пам’ятали про вас? Доповніть їх замовлення невеличкими подарунками з логотипом компанії. Це значно посилить приємні враження від покупки, а вам не дуже вдарить по гаманцю. Адже на сторінках vip-print.ua можна замовити різноманітну сувенірну продукцію за цінами, що нижчі 20 грн за одиницю, зокрема:



ручки;

брелоки;

відкривачки;

набори стікерів тощо.



Робіть розіграші в соціальних мережах, проводьте різноманітні акції, даруйте подарунки за покупки з великим чеком. Вмотивуйте найкращих клієнтів та розширте свою аудиторію.



Подяка бізнес-партнерам

Усім подобається увага до себе, і ваші бізнес-партнери не є виключенням. За тривалу співпрацю з вами, вигідний контракт або просто під пам’ятну дату подаруйте їм щось по-справжньому цінне та потрібне. Звісно, з фірмовою символікою. Партнери точно оцінять:



новий планер;

якісну парасольку;

стильний рюкзак;

сумку-холодильник;

гаманець;

вітрівку тощо.



Варіантів безліч. Головне, щоб друк був якісний, як і сама річ, яку ви плануєте подарувати. Такі презенти можна замовити на сайті vip-print.ua. В асортименті є як бюджетна продукція, так і товари преміум класу. Оберіть те, що вам до вподоби.



Реклама

Реклама коштує недешево. Але купити промопродукцію гуртом, щоб розповсюдити її, можна за дуже вигідними цінами. Наявність сувенірних товарів під час відвідування виставки, конференції або якогось масового заходу значно підвищить популярність вашого бренду.



Ви зможете отримати безліч нових корисних контактів і поповнити базу потенційних клієнтів. А це додаткові кошти та подальший розвиток.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сувенірна продукція потрібна кожному, хто хоче розвивати власний бізнес. Її можна подарувати бізнес-партнеру або клієнту, покласти в промобокс, роздавати потенційним клієнтам на виставках. Компанія Віп Принт надає можливість самостійно створювати власну сувенірну продукцію, яка відрізнятиметься оригінальністю та досконалістю. Просто виберіть необхідний товар та створіть макет, який до вподоби саме вам.Хочете, щоб ваші клієнти завжди пам’ятали про вас? Доповніть їх замовлення невеличкими подарунками з логотипом компанії. Це значно посилить приємні враження від покупки, а вам не дуже вдарить по гаманцю. Адже на сторінках vip-print.ua можна замовити різноманітну сувенірну продукцію за цінами, що нижчі 20 грн за одиницю, зокрема:Робіть розіграші в соціальних мережах, проводьте різноманітні акції, даруйте подарунки за покупки з великим чеком. Вмотивуйте найкращих клієнтів та розширте свою аудиторію.Усім подобається увага до себе, і ваші бізнес-партнери не є виключенням. За тривалу співпрацю з вами, вигідний контракт або просто під пам’ятну дату подаруйте їм щось по-справжньому цінне та потрібне. Звісно, з фірмовою символікою. Партнери точно оцінять:Варіантів безліч. Головне, щоб друк був якісний, як і сама річ, яку ви плануєте подарувати. Такі презенти можна замовити на сайті vip-print.ua. В асортименті є як бюджетна продукція, так і товари преміум класу. Оберіть те, що вам до вподоби.Реклама коштує недешево. Але купити промопродукцію гуртом, щоб розповсюдити її, можна за дуже вигідними цінами. Наявність сувенірних товарів під час відвідування виставки, конференції або якогось масового заходу значно підвищить популярність вашого бренду.Ви зможете отримати безліч нових корисних контактів і поповнити базу потенційних клієнтів. А це додаткові кошти та подальший розвиток.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію