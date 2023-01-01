Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 вересня
Сьогодні, 20:00
У середу, 27 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.
У Луцьку переважатиме мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.
Народний прогноз погоди: у народі цей день називався Треті осенини або Здвиження (врожай до цього дня має бути "здвинутим" у погріб). Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. У народі говорили: "Воздвиження осінь назустріч зимі рухає".
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.
У Луцьку переважатиме мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.
Народний прогноз погоди: у народі цей день називався Треті осенини або Здвиження (врожай до цього дня має бути "здвинутим" у погріб). Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. У народі говорили: "Воздвиження осінь назустріч зимі рухає".
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