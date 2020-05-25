Волинянин майже 10 років ґвалтував рідну доньку





Про це пише



Зазначається, що чоловіка підозрюють в тому, що впродовж 2013-2019 років він задовольняв свою статеву пристрасть неприродним способом з малолітньою донькою.



Це відбувалося неодноразово і продовжувалося впродовж 2019 і 2021 року. Зазначається, що станом на 2021 рік дівчинка ще не досягла 14-річного віку.



На судовому засіданні стало відомо, що неповнолітня дитина разом з матір`ю повернулась в Україну, де на вимогу батька мала звернутись за медичною допомогою для переривання вагітності. Допитана дитина повідомила, що вагітна від батька. На даний час вагітність перервали і проводиться судова генетично-молекулярна експертиза.



Вже 13 вересня 2023 року чоловіка оголосили в міжнародний розшук. За словами дружини і матері підозрюваного, він переховується на території Республіки Білорусь.



Суд обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець одного із сіл Дубівської громади на Волині 10 років ґвалтував рідну доньку.Про це пише Район.Ковель з посиланням на ухвалу Ковельського міськрайонного суду.Зазначається, що чоловіка підозрюють в тому, що впродовж 2013-2019 років він задовольняв свою статеву пристрасть неприродним способом з малолітньою донькою.Це відбувалося неодноразово і продовжувалося впродовж 2019 і 2021 року. Зазначається, що станом на 2021 рік дівчинка ще не досягла 14-річного віку.На судовому засіданні стало відомо, що неповнолітня дитина разом з матір`ю повернулась в Україну, де на вимогу батька мала звернутись за медичною допомогою для переривання вагітності. Допитана дитина повідомила, що вагітна від батька. На даний час вагітність перервали і проводиться судова генетично-молекулярна експертиза.Вже 13 вересня 2023 року чоловіка оголосили в міжнародний розшук. За словами дружини і матері підозрюваного, він переховується на території Республіки Білорусь.Суд обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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