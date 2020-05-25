Волинянин майже 10 років ґвалтував рідну доньку

Волинянин майже 10 років ґвалтував рідну доньку
Уродженець одного із сіл Дубівської громади на Волині 10 років ґвалтував рідну доньку.

Про це пише Район.Ковель з посиланням на ухвалу Ковельського міськрайонного суду.

Зазначається, що чоловіка підозрюють в тому, що впродовж 2013-2019 років він задовольняв свою статеву пристрасть неприродним способом з малолітньою донькою.

Це відбувалося неодноразово і продовжувалося впродовж 2019 і 2021 року. Зазначається, що станом на 2021 рік дівчинка ще не досягла 14-річного віку.

На судовому засіданні стало відомо, що неповнолітня дитина разом з матір`ю повернулась в Україну, де на вимогу батька мала звернутись за медичною допомогою для переривання вагітності. Допитана дитина повідомила, що вагітна від батька. На даний час вагітність перервали і проводиться судова генетично-молекулярна експертиза.

Вже 13 вересня 2023 року чоловіка оголосили в міжнародний розшук. За словами дружини і матері підозрюваного, він переховується на території Республіки Білорусь.

Суд обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: насильство, діти
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