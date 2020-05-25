Волинянин майже 10 років ґвалтував рідну доньку
Сьогодні, 19:08
Уродженець одного із сіл Дубівської громади на Волині 10 років ґвалтував рідну доньку.
Про це пише Район.Ковель з посиланням на ухвалу Ковельського міськрайонного суду.
Зазначається, що чоловіка підозрюють в тому, що впродовж 2013-2019 років він задовольняв свою статеву пристрасть неприродним способом з малолітньою донькою.
Це відбувалося неодноразово і продовжувалося впродовж 2019 і 2021 року. Зазначається, що станом на 2021 рік дівчинка ще не досягла 14-річного віку.
На судовому засіданні стало відомо, що неповнолітня дитина разом з матір`ю повернулась в Україну, де на вимогу батька мала звернутись за медичною допомогою для переривання вагітності. Допитана дитина повідомила, що вагітна від батька. На даний час вагітність перервали і проводиться судова генетично-молекулярна експертиза.
Вже 13 вересня 2023 року чоловіка оголосили в міжнародний розшук. За словами дружини і матері підозрюваного, він переховується на території Республіки Білорусь.
Суд обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це пише Район.Ковель з посиланням на ухвалу Ковельського міськрайонного суду.
Зазначається, що чоловіка підозрюють в тому, що впродовж 2013-2019 років він задовольняв свою статеву пристрасть неприродним способом з малолітньою донькою.
Це відбувалося неодноразово і продовжувалося впродовж 2019 і 2021 року. Зазначається, що станом на 2021 рік дівчинка ще не досягла 14-річного віку.
На судовому засіданні стало відомо, що неповнолітня дитина разом з матір`ю повернулась в Україну, де на вимогу батька мала звернутись за медичною допомогою для переривання вагітності. Допитана дитина повідомила, що вагітна від батька. На даний час вагітність перервали і проводиться судова генетично-молекулярна експертиза.
Вже 13 вересня 2023 року чоловіка оголосили в міжнародний розшук. За словами дружини і матері підозрюваного, він переховується на території Республіки Білорусь.
Суд обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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